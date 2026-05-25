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"वंदे मातरम्" पर ओपी राजभर की सियासत फेल? मुस्लिम उलेमा ने दिया चौंकाने वाला जवाब

UP Muslims on Vande Mataram: उत्तर प्रदेश में मदरसों में "वंदे मातरम्" अनिवार्य करने के ओपी राजभर के बयान के बाद फिर से एक हंगामा खड़ा हो गया है. वहीं,  झांसी के मुस्लिम उलेमा और मदरसा संचालकों ने कहा कि उन्हें इसे पढ़ने पर कोई ऐतराज नहीं है. मुस्लिम समुदाय की तरफ से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को सियासी गलियारों में ओपी राजभर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 25, 2026, 10:22 PM IST

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वंदे मातरम् पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया
वंदे मातरम् पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया

Uttar Pradesh News Today: "वंदे मातरम्" को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर बहस तेज हो गई है. विपक्ष जहां इसे असली और बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष इसे राष्ट्रभक्ति और सम्मान से जोड़कर देख रहा है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मदरसों में "वंदे मातरम्" गायन को अनिवार्य किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से नया वावेला शुरू हो गया है. 

हालांकि, भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने "वंदे मातरम्" के गाने को लेकर पहले ही स्पष्ट कर चुका है. इसके बावजूद कई दक्षिणपंथी संगठन इसको अनिवार्य करने और अल्पसंख्यकों को गाने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाते रहे हैं. भारी विरोध और दबाव के बीच मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसको लेकर ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इस बहस को एक नई दिशा देने का काम किया है. 

प्रदेश में झांसी के मुस्लिम उलेमा और मदरसा संचालकों ने साफ कहा है कि उन्हें वंदे मातरम् पढ़ने पर कोई ऐतराज नहीं है. झांसी के मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद के प्रिंसिपल सोहेल अरशद ने कहा कि उन्होंने भी मंत्री का बयान सुना है. हालांकि अभी तक विभाग या सरकार की तरफ से वंदे मातरम् को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि जैसे ही शासन का आधिकारिक आदेश आएगा, उसका पूरी तरह पालन कराया जाएगा. उनके मुताबिक वंदे मातरम् पढ़ने को लेकर उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है.

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वहीं, मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद हाशिम ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वंदे मातरम् को लेकर जो बात कही है, उसे पढ़ने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी होगा, तब उसे देखा जाएगा और उसी के मुताबिक पालन किया जाएगा.

दरअसल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में "वंदे मातरम्" को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि प्रदेश के सभी मदरसों में वंदे मातरम् गायन अनिवार्य किया जाएगा. उनके इस बयान के बाद प्रदेशभर में चर्चा शुरू हो गई. 

झांसी में जब मुस्लिम धर्मगुरुओं और मदरसा संचालकों से इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने सरकार के आदेश का पालन करने की बात कही. झांसी से सामने आई इन प्रतिक्रियाओं के बाद यह साफ है कि मदरसा संचालक और उलेमा फिलहाल टकराव की मूड में नहीं हैं. दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर सियासी जानकार दक्षिणपंथियों के लिए इसे बड़ा झटका मान रहे हैं. उनका कहना है कि दक्षिणपंथियों संगठनों की सियासत इसी मुद्दे पर टिकी है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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