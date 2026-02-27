Jhansi: नफरत के दौर में मोहब्बत की मिसाल; मुस्लिम शख्स बनवाएगा राधा-कृष्ण मंदिर

Jhansi News: उत्तर प्रदेश की सरजमीन हमेशा से साझा संस्कृति, गंगा-जमुनी तहजीब और हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जाती रही है. सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिशों के बीच यहां के त्योहारों, मेलों और सामाजिक परंपराओं में दोनों समुदायों की साझी भागीदारी अक्सर देखने को मिलती है. इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक अनोखी तस्वीर झांसी के टकटोली गांव से सामने आई है, जहां एक मुस्लिम शख्स ने राधा-कृष्ण मंदिर बनवाने का संकल्प लेकर लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

दरअसल, बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी में गंगा-जमुनी तहजीब की झलक अक्सर देखने को मिलती है. यहां प्रसिद्ध वीरा फाग महोत्सव में सदियों से हिंदू-मुस्लिम एकता दिखाई देती रही है. रंगों के त्योहार होली के दौरान भी यह परंपरा आज तक कायम है. इसी कड़ी में झांसी के टकटोली गांव से सामने आई तस्वीरें सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश करती नजर आ रही हैं.

'न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है. न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है.' इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए टकटोली गांव के रहने वाले अहमद खान ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक अद्भुत मिसाल पेश की है. राधा-कृष्ण की भक्ति में लीन अहमद खान को बुंदेलखंड में लोग 'रसखान' के नाम से भी जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मंदिर परिसर में मौजूद 800 साल पुरानी दरगाह को हटाने पर लगी रोक; हाईकोर्ट में हार गया हिन्दू पक्ष

अहमद खान ने संकल्प लिया है कि वे अपनी जमीन पर राधा-कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे. इस संकल्प को पूरा करने के लिए अहमद खान बागेश्वर धाम सरकार से मिलने के लिए निकल पड़े हैं. अहमद खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. यूजर्स दक्षिणपंथी संगठनो को अहमद खान से सीख लेने और मुसलमानों से नफरत नहीं, बल्कि प्यार करने की नसीहत दे रहे हैं.

इस मौके पर अहमद खान कृष्ण के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. वह सिर पर टोपी है, शरीर पर गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं. सीताराम नाम की पट्टिका लगी है, गले में माला है और सिर पर पवित्र ग्रंथ रामायण रखकर वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं. राधा-कृष्ण मंदिर बनवाने का संकल्प लेने वाले अहमद खान की भक्ति को देखकर गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया.

गांव के लोग अहमद के इस फैसले की जमकर सराहना कर रहे हैं और उन्हें यात्रा पर जाने से पहले फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया. ढोल-नगाड़ों और मंगलगीतों के साथ गांव में उनका स्वागत किया गया और ग्राम पंचायत क्षेत्र में भ्रमण कराया गया. इसके बाद बुंदेलखंड के 'रसखान' कहे जाने वाले अहमद खान बागेश्वर धाम सरकार से मिलने की इच्छा लेकर यात्रा पर निकल पड़े.

अहमद खान का कहना है कि वे अपनी निजी जमीन पर राधा-कृष्ण का मंदिर बनवाना चाहते हैं. साथ ही उनकी मंशा है कि उसी स्थान पर बैठकर रामायण का पाठ भी करें. अब सबकी नजरें अमहद खान और बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री की मुलाकात पर टिकी है.

यह भी पढ़ें: "ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है", मुल्ले टैक्स नहीं देते हैं; पिंकी भईया का खुला समर्थन