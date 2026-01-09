नाइजर में 8 महीने बाद टूटी आतंकी कैद, झारखंड के मजदूर सकुशल रिहा

Niger News: आठ महीनों तक डर, अनिश्चितता और दहशत के साए में गुजरे दिनों के बाद आखिरकार झारखंड के पांच प्रवासी मजदूरों के परिवारों के लिए राहत की खबर आई है. पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में हथियारबंद दहशतगर्दों की कैद में फंसे ये मजदूर अब सकुशल रिहा कर लिए गए हैं. झारखंड सरकार के राज्य प्रवासी नियंत्रण केंद्र ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के हवाले से उनकी रिहाई की आधिकारिक पुष्टि की है.

गिरिडीह जिले के रहने वाले ये पांचों मजदूर पिछले आठ महीनों से बंधक थे. उनकी सलामती को लेकर परिजन लंबे समय से गहरी चिंता और बेचैनी में थे। शुक्रवार शाम जैसे ही रिहाई की खबर उनके गांवों तक पहुंची, परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. बगोदर प्रखंड के दोन्दलो गांव के फलजीत महतो, राजू महतो, संजय महतो और चंद्रिका महतो, जबकि मुंडरो गांव के उत्तम महतो नाइजर में कल्पतरु ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के तहत कार्यरत थे.

बीते साल 25 अप्रैल 2025 को हथियारबंद अपराधियों ने कंपनी साइट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर तेलाबारी क्षेत्र से इन सभी का अपहरण कर लिया था. बताया गया कि यह घटना एक बड़े सैन्य-संबंधी ऑपरेशन से जुड़ी थी, जिसमें 26 स्थानीय नागरिकों और 12 अन्य देशों के श्रमिकों को भी बंधक बनाया गया था. इसके बाद से ही इन मजदूरों के परिवारों की जिंदगी इंतजार, डर और दुआओं के बीच गुजर रही थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. कंपनी प्रबंधन, स्थानीय गवर्नर कार्यालय, भारतीय दूतावास (नियामी), भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेंट्स कार्यालय लगातार आपसी समन्वय में जुटे रहे.

राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने रिहा किए गए मजदूरों से दूरभाष पर संपर्क कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली है. आवश्यक मेडिकल जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें हवाई मार्ग से झारखंड लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इस कठिन दौर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने मजदूरों के परिवारों को लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, आवास एवं पेंशन योजनाओं और ई-श्रम पंजीकरण जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा.

साथ ही कंपनी की ओर से मजदूरों के बैंक खातों में वेतन का नियमित भुगतान भी सुनिश्चित कराया गया, ताकि परिवारों की आजीविका प्रभावित न हो. इस मामले को लेकर लोकसभा और विधानसभा में भी आवाज उठी थी. क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात कर मजदूरों की सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए विशेष आग्रह किया था.

