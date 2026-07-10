"50 रुपये दो, नहीं तो", SIR फॉर्म के नाम पर मुस्लिम महिला टीचर की उगाही; वायरल वीडियो पर बवाल

गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के खपरो पंचायत के गोरयाबांध टोला की एक बीएलओ जमीला बीबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें SIR फॉर्म देने और उसे भरने के नाम पर 50 रूपये से लेकर 100 रुपया तक की उगाही की जा रही है. वह रुपये मांगने को दूसरे शब्दों में 'खर्चा-पानी' बता रही है. इस मामले के लेकर मकामी लोगों ने यह शिकायत की कि बीएलओ के जरिए सच में पैसे की डिमांड की जा रही है. कई ऐसे लोग मिले जो एसआईआर फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन पैसे की वजह से वह जमा नहीं कर रहे हैं. वहीं, बीएलओ के घर पर भी एसआईआर फॉर्म जमा करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है.