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"50 रुपये दो, नहीं तो", SIR फॉर्म के नाम पर मुस्लिम महिला टीचर की उगाही; वायरल वीडियो पर बवाल

Jharkhand BLO Bribery Allegations: झारखंड के गढ़वा जिले में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान एक बीएलओ का कथित तौर पर फॉर्म भरने के बदले पैसे मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है. मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि फॉर्म जमा करने के लिए 50 से 100 रुपये तक मांगे जा रहे हैं. मामले को लेकर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 10, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:57 AM IST
"50 रुपये दो, नहीं तो", SIR फॉर्म के नाम पर मुस्लिम महिला टीचर की उगाही; वायरल वीडियो पर बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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