"50 रुपये दो, नहीं तो", SIR फॉर्म के नाम पर मुस्लिम महिला टीचर की उगाही; वायरल वीडियो पर बवाल

राज्य चुनें
Jharkhand BLO Bribery Allegations: एक के बाद एक मूल्क के सभी सूबों में चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया जा रहा है. इसी कड़ी में झारखंड में SIR की जा रही है. झारखंड के गढ़वा जिले मे SIR का फॉर्म भरने के नाम पर जबरदस्त उगाही की जा रही है. एक मुस्लिम महिला टीचर बीएलओ का SIR फॉर्म भरने के लिए खर्चा-पानी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महिला कह रही है कि '50 रुपया दो नहीं तो छीन लेंगे नागरिकता, हमको चाहिए खर्चा पानी'.
गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के खपरो पंचायत के गोरयाबांध टोला की एक बीएलओ जमीला बीबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें SIR फॉर्म देने और उसे भरने के नाम पर 50 रूपये से लेकर 100 रुपया तक की उगाही की जा रही है. वह रुपये मांगने को दूसरे शब्दों में 'खर्चा-पानी' बता रही है. इस मामले के लेकर मकामी लोगों ने यह शिकायत की कि बीएलओ के जरिए सच में पैसे की डिमांड की जा रही है. कई ऐसे लोग मिले जो एसआईआर फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन पैसे की वजह से वह जमा नहीं कर रहे हैं. वहीं, बीएलओ के घर पर भी एसआईआर फॉर्म जमा करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है.
SIR का सबसे बड़ा भुक्तभोगी मुस्लिम बिरादरी है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे सूबों में SIR में मुस्लिम बिरादरी के वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटान के इल्जाम लगे हैं. वहीं, झारखंड में एक मुस्लिम महिला टीचर गरीबों से SIR फॉर्म भरने के नाम पर खर्चा- पानी मांग रही है. इस मामले में एक मुस्लिम महिला शिक्षक की संवेदनहीनता की इन्तेहां सामने आई है. लोग अब इस मुस्लिम टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.