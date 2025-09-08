'जिस BJP के पांव छूते हों ट्रंप, उसके लिए...' इरफान अंसारी का 'कब्र' वाले बयान पर तंज

Irfan Ansari Receives Threat Call: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बीती रात धमकी भरा कॉल मिला, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. उन्होंने BJP पर आरोप लगाया कि उन्हें डराया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी और जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, यह कॉल उत्तर प्रदेश से की गई थी.
Jharkhand News Today: झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी अक्सर अपने बयानों और सियासी अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं. अब एक बार फिर वे सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्हें धमकी भरा फोन कॉल आया है. इसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. पुलिस ने इरफान की सिक्योरिटी सख्त कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, बीती रात करीब 11 बजे एक अंजान शख्स ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फोन कर धमकी देने लगा. धमकी देने वाले फोन पर कहा, "बहुत बड़ा नेता बनते हो, मैं आ रहा हूं, तुम्हें उड़ा दूंगा." इस धमकी से मंत्री इरफान अंसारी और उनके समर्थक सकते में हैं. बाद में उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई.
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जीना दूभर कर दिया है." उन्होंने आरोप लगाया कि सियासी दबाव डालने के लिए उन्हें बार-बार डराया जा रहा है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई है. मंत्री ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और अब पुलिस कॉल करने वाले की तलाश कर रही है. फिलहाल, यह साफ नहीं हो सका है कि कॉल किसने किया और क्यों किया.
बोकारो में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी बीजेपी को लेकर दिए गए अपने बयान का बचाव किया. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मेरे जरिये दिए गए बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया. दरअसल, उन्होंने भारतीय जना पार्टी को कब्र में गाड़ने की बात कही थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. हालांकि, अबर इरफान अंसारी ने कहा कि उनके बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है.
झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी ने तंज कसते हुए कहा कि "जो बीजेपी अमेरिका से भी बड़ी है और जिस बीजेपी का पैर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी छू रहे हों, उस बीजेपी के लिए भला हम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं. हमारा क्या वजूद है." उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकारें मुद्दे पर बात करें न कि मुद्दे से भटक कर ऊल- जुलूल बातें करें. बात विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए ना कि समाज को तोड़ने की बात होनी चाहिए."
बता दें, बीते दिनों प्रदेश के मधुपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी नेताओं पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने कहा कि जब से वे मंत्री बने हैं, बीजेपी उन्हें पचा नहीं पा रही है और उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है. डॉ. अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता उन्हें बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं. उन्होंने जवाब देते हुए कहा, "अरे बीजेपी वालों, इरफान अंसारी तुम्हारी कब्र खोद देगा." साथ ही उन्होंने कहा कि वे झारखंड की पहचान हैं और बीजेपी उन्हें घुसपैठियों कहकर बदनाम कर रही है.
