Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3011021
Zee SalaamIndian Muslim

झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफार अस्पताल में मरीजों की करेंगे सेवा, सुविधाओं को बेहतर करने का किया वादा

Jharkhand News: झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान ने ऐलान किया है कि वह सदर अस्पताल जाएंगे और एक डॉक्टर के रूप में मरीजों की सेवा करेंगे. उन्होंने सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:41 AM IST

Trending Photos

झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफार अस्पताल में मरीजों की करेंगे सेवा, सुविधाओं को बेहतर करने का किया वादा

Jharkhand News: झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि वह रेगुलर सरदर अस्पताल का दौरा करेंगे और आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) में मरीजों की सेवा करेंगे. हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान द्वारा इस खास पहल की जमकर सराहना हो रही है. उन्होंने यह ऐलान तब किया जब वह राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में सरप्राइज इंस्पेक्शन (निरीक्षण) कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि वह सदर अस्पताल के OPD में मरीजों की सेवा एक मिनिस्टर के हैसियत से नहीं बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर करेंगे. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि OPD में सेवा देने से उन्हें जमीनी हकीकत को समझने और मरीजों से बातचीत करने में मदद मिलेगी. हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान ने कहा कि वह पहले एक डॉक्टर हैं फिर मिनिस्टर हैं. 

उन्होंने यह ऐलान किया कि वह सदर अस्पताल जाते रहेंगे और वहां के OPD में मरीजों की सेवा करते रहेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में जाने से उन्हें वहाँ के समस्याओं की जानकारी मिलेगी, जिसका सॉल्यूशन वह असरदार तरीके से लागू करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. इरफान अंसारी ने राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में सरप्राइज निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की. साथ ही उन्होंने मेडिकल, डायग्नोस्टिक और सपोर्ट सर्विस के काम करने के तरीके का जायजा लिया.

निरीक्षण के बाद डॉ. इरफान ने कहा कि वह अस्पताल में चल रही सर्विसेज़ और सिस्टम से खुश हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में पब्लिक हेल्थकेयर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

डॉ. इरफान ने  राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) की तारीफ करते हुए कहा कि RIMS हर रोज़ हज़ारों मरीजों की सेवा करता है. उन्होंने इस बात पर रोशनी डालते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों को न सिर्फ अच्छी ट्रीटमेंट देना चाहिए, बल्कि इंसानियत और अच्छी सर्विस भी सुनिश्चित करनी चाहिए. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Health Minister DR Irfanminority newsToday News

Trending news

Health Minister DR Irfan
झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफार ने किया बड़ा वादा, OPD जाकर मरीजों की करेंगे सेवा
Talaq
SC में Muslim में Talaq के तरीकों को चुनौती, सुर्खियों में आया हिना बेनज़ीर का मामला
Israel
नहीं मान रहा Israel, सीजफायर के बावजूद Gaza में भयानक अटैक, 25 की मौत, 77 घायल
america
America ने भारत से की चेन्नई के हमीद को देने की मांग, डबल मर्डर का है मामला
Saudi Arabia
Saudi Arabia बस हादसा: मारे गए लोगों के परिवार भारत पहुंचे, अजहरुद्दीन ने की मुलाकात
azam khan
Azam Khan की दूसरी जेल में अचानक शिफ्टिंग पर रोक, कोर्ट बोला, पहले लेनी होगी इजाजत
South Sudan Oil Exports
ड्रोन हमलों के बाद साउथ सूडान में तेल संचालन बहाल, कच्चा तेल फिर पहुंचा रेड सी
Al Falah University bain cricket tournament
क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हिस्सा लेने पर करणी सेना का तांडव
India Bangladesh relation
बांग्लादेश NSA रहमान की अजित डोभाल से मुलाकात, सुरक्षा रिश्तों में बड़ा मोड़
Afghanistan India Trade Relations
पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच अफगान मंत्री का भारत दौरा, व्यापार बढ़ाने पर है फोकस