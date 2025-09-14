लोहरदगा में इरफान अंसारी ने ली बीजेपी की फिरकी, कहा- 'देश में सबसे बड़ी आपदा हैं ये"

Jharkhand Politics: प्रदेश के लोहरदगा में मोमिन समाज की तरफ से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए. इरफान अंसारी ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला.
Lohardaga News Today: झारखंड के लोहरदगा जिले में मोमिन समुदाय के जरिये एक दिवसीय कांफ्रेंस का आयोजन न्यू नगर भवन में किया गया. इस कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान इरफान अंसारी और धीरज प्रसाद साहू भाषण दिया.
अपने संबोधन के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि देश में मोमिन समुदाय की संख्या अच्छी है, लेकिन उन्हें वे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत में मोमिनों का हमेशा बड़ा योगदान रहा है. धीरज प्रसाद साहू ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि समुदाय अब जागरूक हो रहा है.
धीरज प्रसाद ने कहा, "हमें अपनी पहचान बनाने के लिए आगे आना चाहिए और अपने हक के लिए संघर्ष करना चाहिए." स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, इससे वह खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं. इरफान अंसारी ने दावा किया कि वह स्वास्थ्य विभाग में लगातार बेहत काम कर रहे हैं और डॉक्टर, मरीज और मदद तीनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखा गया है.
कांग्रेस के सीनियर नेता और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि समय के साथ सभी जिम्मेदारियों का पालन किया जा रहा है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब उन्हें धमकी देने वाले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं. दरअसल, उन्हें हाल ही में फोन पर एक अज्ञात शख्स ने जान से मारन की धमकी दी थी.
इस मौके पर डॉ. इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोलने से नहीं चूके. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ी आपदा बीजेपी है. उनके इस बयान से मंच पर मौजूद लोग हंसते हुए उनका समर्थन करते नजर आए. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में हो रहे सुधारों और योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं.
कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने मोमिन समुदाय को जागरूक होने और अपने अधिकारों के लिए आगे आने की अपील की. साथ ही उन्होंने समुदाय की भलाई और विकास के लिए सक्रिय रहने की प्रेरणा दी. कार्यक्रम में समुदाय के कई लोग शामिल हुए और उन्होंने नेताओं के संदेशों का स्वागत किया.
