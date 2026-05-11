ED की गिरफ्त से कांग्रेस नेता आलमगीर भी हुए रिहा, इन नेताओं पर भी कस चुका है शिकंजा!

Jharkhand News Today: देश में लंबे समय से केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं. विपक्षी दल लगातार कहते आए हैं कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं को जांच एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है. इसी बीच झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. उनकी रिहाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है.

आलमगीर आलम की रिहाई के बाद साहिबगंज से लेकर रांची तक समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. टेंडर घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पिछले करीब दो सालों से जेल में बंद थे. सोमवार (11 मई) को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. इस खबर के सामने आते ही साहिबगंज कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया.

आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

जिलाध्यक्ष बरकत खान की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे जलाकर खुशी जाहिर की. कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं आलमगीर आलम के समर्थन में नारे भी लगाए. इस मौके पर जिलाध्यक्ष बरकत खान ने कहा कि आलमगीर आलम कांग्रेस के बड़े और पूरे प्रदेश में बेहद लोकप्रिय नेता हैं.

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कांग्रेस नेता बरकत खान ने इल्जाम लगाया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने जांच एजेंसी के जरिय आलमगीर आलाम को उस समय जेल भेजा था, जब साल 2024 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे. बरकत खान ने कहा, "सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन कभी हार नहीं सकती है. आज सच्चाई की जीत हुई है और न्यायालय से हमारे लोकप्रिय नेता को इंसाफ मिला है. हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज बेहद खुश हैं."

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कांग्रेस नेता बरकत खान ने यह भी बताया कि आलमगीर आलम के जेल से बाहर आने की खबर के बाद हजारों कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हो रहे हैं. कांग्रेस समर्थकों को उम्मीद है कि उनके नेता जल्द ही अवाम के बीच फिर से सक्रिय भूमिका में दिखाई देंगे.

क्या आलगीर की रिहाई के बाद बीवी छोड़ेंगी विधायकी?

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उनकी बीवी निशात आलम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया. पाकुड़ विधायक निशात आलम ने कह, "उनके बाहर निकलने के बाद आगे का सफर तय होगा." पति की रिहाई को लेकर कहा कि "उनकी गैर-मौजूदगी में दो सालों का कार्यकाल कामयाब रहा है. उन्हें अवाम का खूब प्यार मिला, और उन्हीं की दुआओं की बदौलत आलमगीर आलम जेल से बाहर आ रहे हैं."

विधायक निशात आलम ने अब उन्हें इंसाफ मिला है. उन्होंने कहा कि आलगीर आलम अपने पोते को बहुत प्यार करते हैं, और वह भी उन्हें बहुत मिस करता था. उन्होंने कहा कि इतने दिनों के बाद अब जाकर इंतजार खत्म हो गया है.

वहीं, आलमगीर आलम को आने के बाद विधायक की कुर्सी छोड़ने को लेकर निशात आलम ने कहा कि एक बार वह आ जाएं फिर हम लोग फैसला लेंगे आगे क्या करना है? कुर्सी छोड़कर उन्हें विधायकी लड़नी है या मैं खुद कंटीन्यू करूंगी. हमें पहले उनके आने का इंतजार है.

केंद्र पर लगते रहे हैं ईडी के दुरुपयोग के आरोप

बता दें, विपक्षी दल बार-बार आरोप लगाते रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का इस्तेमाल सियासी विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है. हालांकि केंद्र सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है. इसी बीच एक बार फिर उन नेताओं के नामों की चर्चा है, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया लेकिन बाद में अदालतों से उन्हें जमानत मिल गई.

आलमगीर आलम से पहले दिल्ली की कथित आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था. इस मामले ने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पहले अंतरिम और फिर नियमित जमानत मिली.

इसी मामले में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया भी लंबे समय तक जेल में रहे. करीब 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि हर शख्स को शीघ्र सुनवाई का अधिकार है. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें भी कोर्ट से राहत मिल गई.

ईडी की गिरफ्तार और फिर कोर्ट से मिली राहत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में भी ईडी ने गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत में बड़ा भूचाल आया था. बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. वह दो साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे और बाद में अदालत से उन्हें जमानत मिली.

महाराष्ट्र के नेता नवाब मलिक को कथित अंडरवर्ल्ड संबंधों और धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें भी अदालत से राहत मिली. वहीं, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई. इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट से जुड़े मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एम के फैजी को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

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