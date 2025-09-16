सऊदी में जाबीर अंसारी की रहस्यमय मौत; मालिक पर लगा गंभीर इल्जाम
सऊदी में जाबीर अंसारी की रहस्यमय मौत; मालिक पर लगा गंभीर इल्जाम

Jharkhand News: सऊदी अरब ड्राइवर के तौर पर काम करने गए जाबीर अंसारी को जानवर चराने का काम दिया गया. साथ ही जानवर मालिक जाबीर अंसारी को छोटी-छोटी गलतियों पर बुरी तरह पीटता था. अब जाबीर अंसारी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है. जाबीर की पत्नी अपने पति के शव को सऊदी से वापस भारत लाने के लिए प्रशासन और नेता से गुहार लगा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:28 AM IST

सऊदी में जाबीर अंसारी की रहस्यमय मौत; मालिक पर लगा गंभीर इल्जाम

Jharkhand News: सऊदी अरब में जाबीर अंसारी नाम के एक युवक की मौत संदेहास्पद हो गई है. इस घटना के बाद जाबीर अंसारी के परिवार गम में डूबा हुआ है. अब जाबीर के परिजन सऊदी से उनके शव को वापस लाने के लिए नेता और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. इल्जाम है कि जाबीर अली को सऊदी में जानवर चराने का काम दिया गया था और जानवर के मालिक जाबीर को प्रताड़ित करता था. 

दरअसल, झारखंड के लोहरदगा जिले के रहने वाले जाबीर अंसारी अपने बच्चों के लालन-पालन और परिवार को अच्छी जिंदगी देने के सऊदी अरब काम करने गए थे. लेकिन सऊदी अरब में जाबीर अंसारी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ा टूट पड़ा है. मृतक जाबीर अंसारी के शव को सऊदी से वापस मंगाने के लिए पीड़ित परिवार ने वहां के MP सुखदेव भगत और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. 

मृत जाबीर अंसारी के छह बच्चे थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृत जाबीर अंसारी एक वाहन ड्राइवर के तौर पर सऊदी गए थे. लेकिन उन्हें वाहन चलाना नहीं आता था. सऊदी अरब जाने के बाद जाबीर अंसारी को पता चला कि वहां उन्हें जानवर चराने का काम करना है. छोटी-छोटी गलतियों पर जानवार के मालिक जाबीर अंसारी को पीटता था.

जबीर अंसारी ये सारी बातें अपनी पत्नी नसीदा खातून को फोन पर रो-रोकर बताया करते थे. वह वापस अपने घर परिवार के पास लौटना चाहते थे, लेकिन पासपोर्ट छीन लिए जाने की वजह से वह वापस नहीं लौट पा रहे थे. पत्नी ने बताया कि अचानक दस सितंबर को उन्हें कॉल आया कि उनके पति जाबीर अंसारी की मौत हो चुकी है.

नसीदा ने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने जाबीर का शव नहीं सौंपने के एवज में बीस लाख रुपये देने का लालच दिया. संदेहास्पद स्थिति में मौत होने के बाद पत्नी ने सांसद सुखदेव भगत और जिला प्रशासन से शव वापस लाने की गुहार लगाई है.

परिजनों ने बताया कि लोहरदगा के तिगरा निवासी आशिक अंसारी, लखनऊ निवासी ऐजेन्ट आलम और सऊदी अरब निवासी अब्दुल रहमान बिन हमदान बिन मोहम्मद अल सईदी अल धाफिरी ने जाबीर अंसारी को सउदी अरब में ड्राइवर की नौकरी देने के नाम पर भेजा था. संदेहास्पद स्थिति में मौत होने के बाद परिजनों का रो-रोकर अब बुरा हाल हो गया है. पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले पर कानूनी कारवाई की मांग की है.

