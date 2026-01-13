Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3073287
Zee SalaamIndian MuslimMangaluru: तू बांग्लादेशी है धर्म देखकर दिलजान पर टूटा कहर; हिन्दू महिला ने ही बचाई जान!

Mangaluru: 'तू बांग्लादेशी है' धर्म देखकर दिलजान पर टूटा कहर; हिन्दू महिला ने ही बचाई जान!

Hindu Groups attack on Muslim Labour: 'बांग्लादेशी' का टैग लगाकर एक और भारतीय मुस्लिम शख्स पर हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने जानलेवा हमला किया. मंगलुरु में झारखंड के रहने वाले मजदूर दिलजान अंसारी को सिर्फ नाम और शक के आधार पर हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने बेरहमी से पीटा. इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गए. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:37 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Mangaluru News: कर्नाटक के मंगलुरु से एक खौफनाक घटना सामने आई है, जो बताती है कि किस तरह मजहब और पहचान के नाम पर आम मुसलमानों को शक और हिंसा के शिकार बनाया जा रहा है. रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्य में काम करने पहुंचे एक मुस्लिम मजदूर को सिर्फ उसके नाम और शक के आधार पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने 'बांग्लादेशी' बताकर बेरहमी से पिटाई की. 

अब इस मामले में मंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदूवादी संगठन से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रथिश दास, धनुष और सागर हैं. तीनों आरोपियों ने खुद पुलिस को बताया कि उनका ताल्लुक एक हिंदूवादी संगठन से हैं. आरोप है कि इन लोगों ने झारखंड से आए प्रवासी मजदूर दिलजान अंसारी से उनका आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र दिखाने को कहा, जब पीड़िता ने अपनी आईडी दिखाई तो वह भड़क गए.

आरोपियों ने जब आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र देखा तो उन्होंने दिलजान अंसारी पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां की. इतना ही नहीं आरोपी जबरन उसे खुद को 'बांग्लादेशी' बताने के लिए दबाव बनाने लगे. दिलजान अंसारी ने जब साफ तौर पर कहा कि वह भारतीय नागरिक हैं और बांग्लादेशी नहीं हैं, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उनके औजोरों से उनके सिर पर हमला कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस हमले में दिलजान अंसारी के सिर में गंभीर चोटें आई और काफी खून बहने लगा. दिलजान पेशे से निर्माण मजदूरी का काम करते हैं. आरोपियों ने जब उनपर हमला किया तो वह मौके पर अपने साथियों के साथ दोपहर का खाना खा रहे थे. इसी दौरान दौरान पूछताछ करते हुए आरोपी उनके कमरे में जबरन में घुस आए और उनकी नागरिकता को लेकर सवाल-जवाब करने लगे.

इस पूरी घटना में एक स्थानीय हिंदू महिला ने साहस दिखाते हुए दिलजान अंसारी को बचाया, जिससे उनकी जान बच सकी. पुलिस का कहना है कि हमले के बाद दिलजान इतने डरे हुए थे कि वह खुद शिकायत दर्ज कराने की हालत में नहीं थे. बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 

मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि जांच में साफ हो गया है कि दिलजान अंसारी भारतीय नागरिक हैं. उन्होंने कहा कि दिलजान पिछले 15 सालों से हर साल चार से पांच महीने मंगलुरु में काम करने आते रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बीबीसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इनमें गलत तरीके से रोकना, हत्या की कोशिश, जानबूझकर अपमान कर शांति भंग कराने की कोशिश, आपराधिक धमकी और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में जामा मस्जिद और मदरसे को लेकर हंगामा, हटाने के लिए HC में डाली गई याचिका!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Karnatka newsmangaluru newsMuslim Discrimination Casemuslim news

Trending news

Karnatka news
'तू बांग्लादेशी है' धर्म देखकर दिलजान पर टूटा कहर; हिन्दू महिला ने ही बचाई जान!
Delhi news
दिल्ली में जामा मस्जिद और मदरसे को लेकर हंगामा, हटाने के लिए HC में डाली गई याचिका!
Republic Day 2026
रेशम पर लिखी आज़ादी की कहानी; मौलाना मंसूर अंसारी ने मदरसे से खड़ी की आजादी की फौज
Jammu and Kashmir news
31 आतंकियों के खात्मे के साथ कश्मीर में लौट रही रौनक; सेना प्रमुख का बड़ा दावा
Bangladesh news
Bangladesh News: हसीना की पार्टी पर बैन से ब्रिटिश सांसद नाराज, जारी किया सख्त बयान
muslim news
UP-Bihar के बाद झारखंड के ज्वेलरी दुकानों में बुर्का पर प्रतिबंध, जारी हुआ आदेश
UP Bulldozer Action on Mazar
मन्नत पूरी होने पर महिला रानी तिवारी जब पहुंची दरबार, टूट रहा था गनी शाह का मजार
Abbas Ansari Bail
मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
iran news
ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरीं मलाला यूसुफजई, दिया बड़ा बयान
Amit Malviya on Bangladesh
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भड़के भाजपा नेता,ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना