Mangaluru: 'तू बांग्लादेशी है' धर्म देखकर दिलजान पर टूटा कहर; हिन्दू महिला ने ही बचाई जान!

Mangaluru News: कर्नाटक के मंगलुरु से एक खौफनाक घटना सामने आई है, जो बताती है कि किस तरह मजहब और पहचान के नाम पर आम मुसलमानों को शक और हिंसा के शिकार बनाया जा रहा है. रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्य में काम करने पहुंचे एक मुस्लिम मजदूर को सिर्फ उसके नाम और शक के आधार पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने 'बांग्लादेशी' बताकर बेरहमी से पिटाई की.

अब इस मामले में मंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदूवादी संगठन से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रथिश दास, धनुष और सागर हैं. तीनों आरोपियों ने खुद पुलिस को बताया कि उनका ताल्लुक एक हिंदूवादी संगठन से हैं. आरोप है कि इन लोगों ने झारखंड से आए प्रवासी मजदूर दिलजान अंसारी से उनका आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र दिखाने को कहा, जब पीड़िता ने अपनी आईडी दिखाई तो वह भड़क गए.

आरोपियों ने जब आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र देखा तो उन्होंने दिलजान अंसारी पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां की. इतना ही नहीं आरोपी जबरन उसे खुद को 'बांग्लादेशी' बताने के लिए दबाव बनाने लगे. दिलजान अंसारी ने जब साफ तौर पर कहा कि वह भारतीय नागरिक हैं और बांग्लादेशी नहीं हैं, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उनके औजोरों से उनके सिर पर हमला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हमले में दिलजान अंसारी के सिर में गंभीर चोटें आई और काफी खून बहने लगा. दिलजान पेशे से निर्माण मजदूरी का काम करते हैं. आरोपियों ने जब उनपर हमला किया तो वह मौके पर अपने साथियों के साथ दोपहर का खाना खा रहे थे. इसी दौरान दौरान पूछताछ करते हुए आरोपी उनके कमरे में जबरन में घुस आए और उनकी नागरिकता को लेकर सवाल-जवाब करने लगे.

इस पूरी घटना में एक स्थानीय हिंदू महिला ने साहस दिखाते हुए दिलजान अंसारी को बचाया, जिससे उनकी जान बच सकी. पुलिस का कहना है कि हमले के बाद दिलजान इतने डरे हुए थे कि वह खुद शिकायत दर्ज कराने की हालत में नहीं थे. बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि जांच में साफ हो गया है कि दिलजान अंसारी भारतीय नागरिक हैं. उन्होंने कहा कि दिलजान पिछले 15 सालों से हर साल चार से पांच महीने मंगलुरु में काम करने आते रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बीबीसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इनमें गलत तरीके से रोकना, हत्या की कोशिश, जानबूझकर अपमान कर शांति भंग कराने की कोशिश, आपराधिक धमकी और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में जामा मस्जिद और मदरसे को लेकर हंगामा, हटाने के लिए HC में डाली गई याचिका!