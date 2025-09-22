Jharkhand: मदरसा के रिटायर्ड टिचर्स ने जमकर काटा बवाल, पेंशन न मिलने से हैं नाराज

Jharkhand News: झारखंड में मदरसा के रिटायर्ड शिक्षकों ने पेंशन की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Jharkhand News: झरखंड में मदरसा के रिटायर्ड शिक्षकों ने पेंशन की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया ओर आगे इससे भी जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी. आंदोलनकारी शिक्षकों का इल्जाम है कि साल 2014 से उन्हें पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं.
दरअसल, झारखंड के पाकुर में ऑल झारखंड मदरसा संस्कृत शिक्षक संघ के बैनर तले मदरसों के रिटायर्ड शिक्षकों ने अपनी पेंशन की मांग को लेकर आवाज बुलंद की. पचास से अधिक ऐसे रिटायर्ड मदरसा शिक्षक हैं जिन्हें 2014 से अभी तक पेंशन नहीं मिला है. इन रिटायर्ड शिक्षको के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयीं है.
आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि कई बार पत्राचार करने के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है. आंदोलनकारी शिक्षकों ने दावा किया कि 2014 से अभी तक जितने भी मदरसों के शिक्षक रिटायर्ड हुए हैं, उन लोगों को पेंशन का लाभ नही मिल रहा है. पेंशन न मिलने की वजह से मदरसों के रिटायर्ड शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है.
मदरसा के रिटायर्ड शिक्षकों ने बताया कि संकल्प संख्या 2020 के तहत बीते 24 अक्टूबर 2014 को पेंशन उपादान मदरसा और संस्कृत विद्यालय को दिया गया था. उन्होंने बताया कि झारखंड में रघुवर सरकार द्वारा 2018 में मदरसा संस्कृत शिक्षको का पेंशन उपादान रद्द कर दिया गया. आखिर में मदरसा के रिटायर्ड शिक्षक उच्च न्यायालय की शरण में गये.
हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षकों के पक्ष में सुनाया था फैसला!
बीते 17 मई 2024 को हाई कोर्ट ने पहले के आदेश को निरस्त किया और तीन महीने के अन्दर मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षक-शिक्षकतर कर्मियों को पेंशन उपादान बहाल करने का निर्देश दिया. लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण अभी तक मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों पेंशन उपादन की राशि से वंचित रखा गया है.