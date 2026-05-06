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झारखंड में SIR की दस्तक से मुस्लिम वोटरों में खौफ का माहौल; अल्पसंख्यक आयोग ने कर दी ये बड़ी मांग

Jharkhand News: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे लोगों में वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर है. मुस्लिम समुदाय ने चिंता जताते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और आश्वासन मांगा. अधिकारियों ने भरोसा दिया कि किसी भी वास्तविक वोटर का नाम नहीं हटेगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 06, 2026, 04:21 PM IST

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Jharkhand News: बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम के बाद अब झारखंड में  विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) होगी. राजधानी रांची सहित सभी जिलों में SIR करने से पहले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी बीच लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि एसआईआर के जरिए कहीं उनका नाम न काटा जाए. क्योंकि बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और बंगाल में SIR पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं और चुनाव आयोग पर मुस्लिम समुदाय के वोटरों को जानबूझकर वोटर लिस्ट से बाहर करने के आरोप लगे हैं. 

इन आरोपों के बाद झारखंड के मुस्लिम समुदाय को भी वोटर लिस्ट से बाहर होने का डर सता रहा है. इसी को लेकर झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और झारखंड तंजीम के अध्यक्ष शमशेर आलम ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर उन्हें 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा हैं. 

मामले की जानकारी देते हुए शमशेर आलम ने कहा कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए और उसमें कई लोगों के नाम काटे गए हैं, इससे झारखंड में भी एक डर बन गया है. उन्होंने कहा कि लोगों को अंदेशा है कि अल्पसंख्यकों का वोट एसआईआर में कट जाएगा इसी को लेकर तंजीम के बेनिफिट वाले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा. उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि कोई भी जेनविन वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा.

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गौरतलब है कि SIR प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 2.89 करोड़ वोटर हटाए गए, बंगाल में 90–91 लाख वोटर हटाए गए, बिहार में लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं. आरोप है कि SIR प्रक्रिया के तहत हटाए गए वोटरों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के वोटरों को हटाया गया है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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