Jharkhand: पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने थामा AIMIM का दामन, कर दिया बड़ा ऐलान

Zee SalaamIndian MuslimJharkhand: पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने थामा AIMIM का दामन, कर दिया बड़ा ऐलान

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने अपने बेटे और दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का दामन थाम लिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि वह अब झारखंड में AIMIM के साथ मिलकर पार्टी और क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:39 PM IST

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का दामन थाम लिया है. AIMIM ज्वाइन करने के बाद अकिल अख्तर जब अपने क्षेत्र पाकुड़ पहुंचे, तो वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया. 

दरअसल, पूर्व विधायक अकिल अख्तर अपने बेटे अफिफ अमसल के साथ हैदराबाद पहुंचे, जहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान पूर्व विधायक अकिल अख्तर के दर्जनों समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी AIMIM का दामन थाम लिया और पार्ट की सदस्या ली. 

पाकुड़ आने के बाद सदर प्रखंड के इसाकपुर में कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधायक अकिल अख्तर और उनके बेटे का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही.

बताते चलें कि अकिल अख्तर झारखंड की राजनीति का एक जाना-माना नाम रहे हैं. उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने साल 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पाकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे. झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद वह आजसू और समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं. अब उन्होंने AIMIM का दामन थामा है और झारखंड में AIMIM को मजबूत करने के लिए काम करने का ऐलान किया है. 

गौरतलब है कि AIMIM एक के बाद एक राज्यों में अपनी पैठ मजबूत कर रही है और पार्टी का विस्तार कर रही है. पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने पांच सीटों पर शानदार जीत हासिल करके और कई सीटों का समीकरण बदलकर सभी को चौंका दिया था. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में AIMIM के प्रतिनिधियों ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

mla akil akhtar join aimimmuslim newsminority newsToday News

