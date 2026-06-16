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पाकुड़ में सजायाफ्ता वारंटी हजेला शेख गिरफ्तार, PFI कनेक्शन केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Jharkhand Police Arrested PFI Member: झारखंड के पाकुड़ में पुलिस ने PFI से जुड़े 2019 के मामले में सजायाफ्ता वारंटी हजेला शेख को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दावा किया कि आरोपी पर प्रतिबंधित संगठन से कनेक्शन और आपत्तिजनक कंटेंट बरामद होने के आरोप हैं. कोर्ट ने उसे साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 16, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:03 PM IST
पाकुड़ में सजायाफ्ता वारंटी हजेला शेख गिरफ्तार, PFI कनेक्शन केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Image Credit: पुलिस की गिरफ्त में हजेला शेख

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