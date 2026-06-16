Jharkhand News Today: झारखंड के पाकुड़ जिले में पुलिस ने एक पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक सजायाफ्ता वारंटी हजेला शेख को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना पुलिस ने की है. आरोपी पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े होने और अदालत के जरिये सजा पाए वारंट के आधार पर गिरफ्तारी की गई है.