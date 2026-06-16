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Jharkhand News Today: झारखंड के पाकुड़ जिले में पुलिस ने एक पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक सजायाफ्ता वारंटी हजेला शेख को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना पुलिस ने की है. आरोपी पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े होने और अदालत के जरिये सजा पाए वारंट के आधार पर गिरफ्तारी की गई है.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी हजेला शेख पहले PFI के एक्टिव सदस्य रह चुका है. वह वर्तमान में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है. इसके साथ ही वह जिला परिषद सदस्य भी है. आरोपी पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनिरामपुर गांव का रहने वाला है.
पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी न्यायालय के जरिये जारी सजा वारंट के आधार पर की गई है. यह मामला साल 2019 से जुड़ा हुआ है, जब मनिरामपुर इलाके में प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़ी सरगर्मियों और कथित रूप से देशविरोधी प्रचार और धार्मिक उन्माद फैलाने की सूचना मिली थी.
उस समय झारखंड सरकार के जरिये PFI पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद आरोपी पर संगठन से जुड़ी सरगर्मियों में शामिल रहने का आरोप लगा था. 24 जुलाई 2019 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी की थी.
छापेमारी के दौरान कमरे में रखे बिछावन के नीचे से PFI झारखंड से जुड़े आपत्तिजनक पोस्टर और बैनर बरामद किए गए थे. इसके बाद मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 87/2019 दर्ज किया गया था. जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि आरोपी पहले भी बिना अनुमति रैली निकालने समेत अन्य मामलों में आरोपित रह चुका है.
इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 14 जून 2023 को आरोपी को दोषी करार दिया था. अदालत ने उसे सीएलए एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत कुल साढ़े तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी.
सजा के अनुपालन को लेकर अदालत की ओर से वारंट जारी किया गया था. इसी वारंट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजेला शेख को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है और आगे की प्रक्रिया अदालत के निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी.