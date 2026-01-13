UP-Bihar के बाद झारखंड के ज्वेलरी दुकानों में बुर्का पर प्रतिबंध, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimUP-Bihar के बाद झारखंड के ज्वेलरी दुकानों में बुर्का पर प्रतिबंध, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

Jharkhand Burqa Ban in Jewelry Shop: UP-Bihar के बाद अब झारखंड में भी ज्वेलरी की दुकानों में बुर्का, हिजाब, मास्क, हेल्मेट या किसी भी तरह से चेहरे को ढ़क कर जाने की इजाजत नहीं है, अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए, तो आपको संदिग्ध समझकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:04 PM IST

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Jharkhand Burqa Ban in Jewelry Shop: हाल ही में ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड फेडरेशन के बिहार यूनिट ने एक निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक राज्य में किसी भी ज्वेलरी दुकान में बुर्का, हिजाब, हेलमेट और चेहरे को ढ़क कर जाने पर रोक लगा दी गई है. इस फैसले का बिहार के मुस्लिम समाज की महिलाओं ने विरोध किया. इसी तरह का फैसला उत्तर प्रदेश में जारी किए गए. अब UP-Bihar के बाद झारखंड में भी ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है.

झारखंड में यह फैसला पुलिस मुख्यालय के आदेश पर लागू किया जा रहा है. दरअसल, राज्य में ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद झारखंड के किसी भी ज्वेलरी दुकान में अब यदि आप चेहरे पर नकाब या हिजाब पहन कर जाते हैं, तो आप को संदिग्ध मानकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि बोकारो में बीते रविवार (11 जनवरी) की शाम तनिष्क के ज्वेलरी दुकान में नकाबपोश अपराधियों द्वारा लूट के असफल प्रयास के बाद झारखंड पुलिस ने यह निर्देश जारी किया है. नकाबपोश अपराधियों ने धनबाद के बाघमारा थाना का औचक निरीक्षण करने सोमवार को बाघमारा थाना पहुंचे बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने बोकारो में रविवार शाम नकाबपोश अपराधियों द्वारा तनिष्क की एक ज्वेलरी दुकान में लूट के असफल प्रयास किया. 

इस घटना के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय से एक सर्कुलर आया, जिसमें ये कहा गया है कि झारखंड में जितने भी ज्वेलरी दुकाने हैं, अब उसके भीतर कोई भी पुरुष मास्क, नकाब या कोई औरत हिजाब पहन कर प्रवेश नही कर सकती है. चेहरा किसी भी तरह से ढका हुआ नही होना चाहिए. यदि कोई नकाब या हिजाब पहन कर ज्वेलरी दुकान में प्रवेश करता है तो उसे संदिग्ध मान कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsJharkhand Burqa Ban in Jewelry Shopminority newsToday News

