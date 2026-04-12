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Zee SalaamIndian Muslimधान-मक्के की खेती छोड़ मुसर्रत खातून बन गई स्ट्रोबेरी दीदी; झारखंड की महिला ने लिखी सफता की कहानी

धान-मक्के की खेती छोड़ मुसर्रत खातून बन गई स्ट्रोबेरी दीदी; झारखंड की महिला ने लिखी सफता की कहानी

Jharkhand Strawberry Didi: झारखंड में घरेलू मुस्लिम महिला ने अपने पारंपरिक मक्का और धान की खेती छोड़कर स्ट्रोबेरी खेती शुरू की. स्ट्रोबेरी की खेती से मुस्लिम महिला को अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा फायदा हो रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है. साथ ही वह अब "स्ट्रोबेरी दीदी" के नाम से जानी जाती है. इस मुस्लिम महिला की कामयाबी ने अन्य लोगों को भी स्ट्रोबेरी की खेती की ओर आकर्षित किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 12, 2026, 01:34 PM IST

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धान-मक्के की खेती छोड़ मुसर्रत खातून बन गई स्ट्रोबेरी दीदी; झारखंड की महिला ने लिखी सफता की कहानी

Jharkhand Strawberry Didi: झारखंड के जामताड़ा से एक मुस्लिम महिला की हैरान कर देने वाली कामयाबी की कहानी सामने आई है. जहां देश में ज्यादातर महिलाएं घर का काम संभालती हैं, वहीं, जामताड़ा में एक मुस्लिम महिला ने एक कामयाब किसान बनकर लोगों को हैरान कर दिया है. संबंधित महिला का नाम मुसर्रत खातून है, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती से सफलता की नई मिसाल कायम की है.

जामताड़ा जिले के नारायणपुर के गोकुला गांव की रहने वाली मुसर्रत खातून आज "स्ट्रॉबेरी दीदी" के नाम से जानी जाती हैं. मुसर्रत खातून ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक नई पहचान बनाई है. साधारण गृहिणी से सफल किसान बनी मुसर्रत ने पारंपरिक धान और मक्के की खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी जैसी हाई-वैल्यू फसल को अपनाया. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS से जुड़कर और सखी मंडल की सदस्य बनकर उन्हें ट्रेनिंग और मार्गदर्शन मिला.

इसी के दम पर उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, जो अब उनकी आमदनी का मजबूत जरिया बन चुकी है. मुसर्रत खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा "पहले हम लोग सिर्फ धान-मकई की खेती करते थे, लेकिन सखी मंडल से जुड़ने के बाद हमें ट्रेनिंग मिली. अब स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी आमदनी हो रही है और हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं."

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मुसर्रत दीदी की इस पहल से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि स्थानीय बाजार में भी स्ट्रॉबेरी की मांग बढ़ी है. उनकी सफलता को देखकर अब अन्य किसान और महिलाएं भी इस खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं.
मुसर्रत खातून की यह कहानी बताती है कि अगर हौसला और सही दिशा मिले, तो बदलाव संभव है. जामताड़ा की "स्ट्रॉबेरी दीदी" आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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