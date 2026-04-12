धान-मक्के की खेती छोड़ मुसर्रत खातून बन गई स्ट्रोबेरी दीदी; झारखंड की महिला ने लिखी सफता की कहानी

Jharkhand Strawberry Didi: झारखंड के जामताड़ा से एक मुस्लिम महिला की हैरान कर देने वाली कामयाबी की कहानी सामने आई है. जहां देश में ज्यादातर महिलाएं घर का काम संभालती हैं, वहीं, जामताड़ा में एक मुस्लिम महिला ने एक कामयाब किसान बनकर लोगों को हैरान कर दिया है. संबंधित महिला का नाम मुसर्रत खातून है, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती से सफलता की नई मिसाल कायम की है.

जामताड़ा जिले के नारायणपुर के गोकुला गांव की रहने वाली मुसर्रत खातून आज "स्ट्रॉबेरी दीदी" के नाम से जानी जाती हैं. मुसर्रत खातून ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक नई पहचान बनाई है. साधारण गृहिणी से सफल किसान बनी मुसर्रत ने पारंपरिक धान और मक्के की खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी जैसी हाई-वैल्यू फसल को अपनाया. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS से जुड़कर और सखी मंडल की सदस्य बनकर उन्हें ट्रेनिंग और मार्गदर्शन मिला.

इसी के दम पर उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, जो अब उनकी आमदनी का मजबूत जरिया बन चुकी है. मुसर्रत खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा "पहले हम लोग सिर्फ धान-मकई की खेती करते थे, लेकिन सखी मंडल से जुड़ने के बाद हमें ट्रेनिंग मिली. अब स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी आमदनी हो रही है और हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

मुसर्रत दीदी की इस पहल से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि स्थानीय बाजार में भी स्ट्रॉबेरी की मांग बढ़ी है. उनकी सफलता को देखकर अब अन्य किसान और महिलाएं भी इस खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

मुसर्रत खातून की यह कहानी बताती है कि अगर हौसला और सही दिशा मिले, तो बदलाव संभव है. जामताड़ा की "स्ट्रॉबेरी दीदी" आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.