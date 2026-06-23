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APCR Report: देश भर के अलग-अलग हिस्सों में लगातार मुसलमानों के साथ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. इस दौरान कई राज्यों में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया या फिर सील कर दिया गया. इन घटनाओं को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है.
APCR ने यह रिपोर्ट वाराणसी की दालमंडी, राजस्थान के कुछ इलाकों और मेरठ सहित कई जगहों पर हुई कार्रवाई को आधार बनाकर तैयार की है. APCR के प्रतिनिधियों का कहना है कि टीम ने मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और दस्तावेजों की जांच के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है.
JIH के उपाध्यक्ष ने सरकार पर लगाए संगीन इल्जाम
इस रिपोर्ट को लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक तय पैटर्न के तहत होती दिखाई दे रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले 11 तारीख को नोटिस जारी किया जाता है, फिर 18 तारीख को सर्वे होता है और उसके अगले ही दिन 19 तारीख को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाती है.
मलिक मोतसिम खान ने कहा कि अगर कोई निर्माण गैरकानूनी है तो उसके लिए अदालत का सहारा लिया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि देश में कई मस्जिदें और चर्च पहले से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं. कुछ मस्जिदें तो आजादी से पहले की हैं, लेकिन अब उन्हें गैरकानूनी बताया जा रहा है.
जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर कहीं कोई धार्मिक ढांचा गैरकानूनी भी पाया जाता है, तो उसे नियमित करने का रास्ता अपनाया जा सकता है. उनके मुताबिक, सरकार को सख्ती या जबरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ करना दंगाइयों का काम होता है, सरकार का नहीं. इसलिए इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
JIH ने बाबरी मस्जिद फैसले पर क्या कहा?
मोतसिम खान ने लोगों से अपील की कि हर हाल में अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, चाहे वहां से इंसाफ मिले या न मिले. उन्होंने बाबरी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों को उम्मीद के मुताबिक न्याय नहीं मिला, लेकिन अदालत जाने से यह रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि उनके साथ क्या हुआ.
मलिक मोतसिम खान ने कहा कि बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक से जुड़े मामले में फैसला मुसलमानों के पक्ष में नहीं आया और आस्था के आधार पर जमीन दूसरे पक्ष को दे दी गई. हालांकि, उन्होंने कहा कि कम से कम यह इतिहास और रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया कि मुसलमानों ने कानूनी लड़ाई लड़ी थी.
"वंदे मातरम् से नहीं तय की जा सकती है किसी की देशभक्ति"
खान ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उनका कहना था कि किसी शख्स पर इसे गाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को अपनी इच्छा से फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी जो औपचारिक जिम्मेदारियां तय हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम को गाना अनिवार्य नहीं है. ऐसे में किसी शख्स या समुदाय पर इसे थोपना मुनासिब नहीं है.
मलिक मोतसिम खान ने कहा कि किसी भी मजहब के शख्स को अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक फैसला लेने का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने इसे संवैधानिक और मानवीय अधिकारों से जुड़ा विषय बताया. उन्होंने कहा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की वंदना नहीं की जाती. उनके मुताबिक, मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर और अल्लाह का रसूल मानते हैं, लेकिन उनकी भी वंदना नहीं करते. यहां तक कि माता-पिता की भी वंदना नहीं की जाती.
"देश में कुछ मामलों को बेवजह दिया जा रहा तूल"
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कहा कि वंदना करना और देश से मोहब्बत करना दो अलग बातें हैं. देशभक्ति का मतलब देश की सेवा करना, उसकी तरक्की में योगदान देना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और लोगों में अच्छे संस्कार पैदा करना है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई शख्स अपराध करता है, भ्रष्टाचार करता है या समाज विरोधी सरगर्मियों में शामिल रहता है, तो सिर्फ वंदे मातरम् गाने से वह अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है.
मलिक मोतसिम खान ने यह भी कहा कि आजादी के बाद कई दशकों तक लोगों पर इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उस समय लोग अच्छे नागरिक नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि इस तरह के मुद्दों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और यह संविधान की कोई अनिवार्य नहीं है. उनका कहना था कि इस तरह की बातें खास तौर पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए की जा रही हैं.