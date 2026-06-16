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कोलकाता में बीजेपी सरकार के निशाने पर 300 मकान, JIH के दावे से मचा हड़कंप!

JIH on Muslim Discrimination: जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने बीजेपी शासित राज्य सरकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए. एक प्रोग्राम में मलिक मोतसिम खान ने बुलडोजर कार्रवाई, धर्मांतरण, महंगाई और पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर को लेकर केंद्र और सुवेंदु अधिकारी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि कोलकाता में 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 16, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:56 PM IST
कोलकाता में बीजेपी सरकार के निशाने पर 300 मकान, JIH के दावे से मचा हड़कंप!
Image Credit: JIH उपाध्यक्ष मलिक मुतसिम खान (फाइल फोटो)

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