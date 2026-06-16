मलिक मोतसिम खान ने कहा कि जब इन सवालों के जवाब नहीं होते तो सियासी बहस दूसरे मुद्दों की तरफ मोड़ दी जाती है. धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपनी मर्जी से अपना धर्म चुनने की आजादी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सभी इंसानों को पैदा किया है और उन्हें यह आजादी भी दी है कि वे किस रास्ते पर चलना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "संविधान भी हर शख्स को यह अधिकार देता है. हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी मिलनी चाहिए. कोई दूसरा शख्स यह तय नहीं कर सकता कि किसी को कौन सा धर्म अपनाना चाहिए और कौन सा नहीं."