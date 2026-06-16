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Delhi News: देशभर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई, धर्मांतरण कानून, बढ़ती महंगाई और पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने केंद्र और दक्षिणपंथी शासित राज्य सरकारों पर जुबानी हमला बोला. मलिक मोतसिम खान का कहना है कि सरकारें जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाकर ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ा रही हैं, जिनसे समाज में ध्रुवीकरण बढ़े.
दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम के दौरान मलिक मोतसिम खान ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से मौजूद है और अब दिल्ली में भी उसी की सरकार बनने के बाद बुलडोजर कार्रवाई जैसे कदमों को और ताकत मिल सकती है. उन्होंने कहा, "आज डबल इंजन सरकार का मतलब इंसाफ की ताकत बढ़ना नहीं रह गया है, बल्कि जुल्म करने की ताकत बढ़ना बन गया है. यह कहना कि देश के लोगों को कोई खतरा नहीं है, हकीकत से दूर है. असल में आज सरकार ही लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है."
मलिक मोतसिम खान ने आरोप लगाया कि देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने कहा कि पॉलिकिटल राइट्स और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उनके मुताबिक, कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, लेकिन सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी भारत की आवाज पहले जैसी प्रभावी नहीं दिख रही है. मोतसिम खान के मुताबिक, सरकार कई मोर्चों पर नाकाम रही है और इसी वजह से वह ऐसे कदम उठा रही है, जिनसे लोगों का ध्यान असली परेशानी से हट जाए.
बुलडोजर कार्रवाई पर बोलते हुए JIH उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार का काम लोगों के घर बनाना है, उन्हें उजाड़ना नहीं. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई गैरकानूनी काम किया है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. मलिक मोतसिम खान ने सुझाव दिया कि सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आए, जिनसे लंबे समय से बसे लोगों की बस्तियों और मकानों को कानूनी मान्यता दी जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन वह इस दिशा में काम नहीं कर रही है.
JIH उपाध्यक्ष मोतसिम खान ने उत्तर प्रदेश की सियासत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि बुलडोजर और धर्मांतरण जैसे मुद्दों का इस्तेमाल लोगों के बीच ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास जनता को बताने के लिए रोजगार, महंगाई और अर्थव्यवस्था से जुड़े ठोस काम नहीं हैं. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्या महंगाई पर काबू पाया गया है, क्या पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और क्या लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है?
मलिक मोतसिम खान ने कहा कि जब इन सवालों के जवाब नहीं होते तो सियासी बहस दूसरे मुद्दों की तरफ मोड़ दी जाती है. धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपनी मर्जी से अपना धर्म चुनने की आजादी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सभी इंसानों को पैदा किया है और उन्हें यह आजादी भी दी है कि वे किस रास्ते पर चलना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "संविधान भी हर शख्स को यह अधिकार देता है. हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी मिलनी चाहिए. कोई दूसरा शख्स यह तय नहीं कर सकता कि किसी को कौन सा धर्म अपनाना चाहिए और कौन सा नहीं."
पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात पर बोलते हुए मलिक मोतसिम खान ने दावा किया कि वहां सरकार बनने के बाद सियासी विरोधियों पर दबाव बनाया जा रहा है और उनकी राजनीतिक निष्ठा बदलने की कोशिशें हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से जुड़े गंभीर सवाल भी सामने आए हैं. उनके मुताबिक, कई ऐसे लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हुए, जो भारतीय नागरिक हैं. उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
मलिक मोतसिम खान ने बताया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठन के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने वहां मुस्लिम नेतृत्व और स्थानीय लोगों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों ने अपनी कई चिंताएं सामने रखीं. खास तौर पर धार्मिक शिक्षण संस्थानों को लेकर लोगों ने असुरक्षा जताई और कहा कि उन्हें भविष्य को लेकर चिंता है. उन्होंने बताया कि कानूनी विशेषज्ञों के साथ भी अलग से बैठक की गई और प्रभावित लोगों के परेशानियों पर चर्चा की गई.
मलिक मोतसिम खान ने दावा किया कि कोलकाता में करीब 300 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो लगभग 15 हजार लोग प्रभावित होंगे, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, औरतें बीमार लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे और कई परिवार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से कई मकान पक्के बने हुए हैं और लोगों के सामने अपने घर बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.