Opinion: कागज पर बजट, जमीन पर संकट; जम्मू-कश्मीर में खेती-बागबानी का बड़ा योगदान, लेकिन बाढ़ ने बिगाड़ा समीकरण

भारत में खेती और बागबानी की बड़ी संभावनाओं के बावजूद किसान आर्थिक चुनौतियों, बाजार की अस्थिरता और सरकारी कमजोर नीतियों की वजह से जूझ रहे हैं. बजट में बड़े आवंटन के बावजूद जमीन पर असर पर सवाल उठ रहे हैं. बिचौलियों, निर्यात नीति और कीमतों के उतार-चढ़ाव को लेकर बहस तेज है. सरकार को सबसे ज्यादा आय पहुंचाने वाले जम्मू कश्मीर के किसानों की हालत और दयनीय है और सरकार ने उनके लिए 'ऊंट के मुंह में जीरा' के बराबर बजट आवंटित किया है.

आज भी भारत की ज़मीनें हरी-भरी हैं. दुनिया के कई देशों के मुकाबले यहां खेती और बागबानी में ज्यादा संभावना है, ज्यादा जमीन है और मेहनतकश हाथों की कमी नहीं है. लेकिन हकीकत यह है कि हर दो में से एक किसान खुशी नहीं बल्कि चिंता और डर के साथ सुबह उठता है. वह उम्मीदों की खेती करता है, लेकिन कई बार फसल के साथ कर्ज भी उग आता है. कभी मौसम धोखा देता है, कभी बाजार. कभी दाम गिर जाते हैं, कभी सरकारी मदद देर से पहुंचती है, और फिर हालात ऐसे बनते हैं कि समाधान की जगह समस्या और गहरी हो जाती है.

हर साल बजट पेश होता है. संसद और विधानसभा में बहस होती है. तालियां बजती हैं, आंकड़े गिनाए जाते हैं, वादे दोहराए जाते हैं. लेकिन कागज पर दिखने वाली तरक्की जमीन पर कई बार नजर नहीं आती. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बजट सच में हल है या सिर्फ हर साल निभाई जाने वाली एक रस्म? भारत का कृषि क्षेत्र देश की कुल अर्थव्यवस्था में लगभग 15 से 20 फीसदी योगदान देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी तरह से बागबानी का योगदान करीब 8 से 10 फीसदी है. ग्रामीण आबादी का लगभग 45 से 60 फीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है, यानी देश की बड़ी आबादी के लिए खेती और बागबानी ही कमाने का मुख्य जरिया है. बजट 2026-27 में कृषि और बागबानी के लिए लगभग 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं. केंद्र और राज्य सरकारें योजनाएं भी चला रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यह रकम सच में खेत तक पहुंचती है? क्या इसका आधा हिस्सा भी पूरी तरह काम में आता है?

अगर खेती मजबूत हो जाए तो बेरोजगारी कम हो सकती है, पलायन रुक सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था खड़ी हो सकती है. लेकिन अगर यही क्षेत्र कमजोर रहा तो खेतों के साथ उम्मीदें भी सूख जाएंगी. दुनिया के कई देशों के उदाहरण दिए जाते हैं. अमेरिका और यूरोप में किसानों को सीधी आय सहायता और भारी अनुदान दिया जाता है. नीदरलैंड जैसे देश कम जमीन पर आधुनिक तकनीक, ग्रीनहाउस और स्मार्ट सिंचाई से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं. इजराइल ने टपक सिंचाई तकनीक से पानी की कमी के बावजूद खेती में बदलाव लाया है. चीन ने खेती के मशीनीकरण और डिजिटल निगरानी से बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाया है. ब्राजील ने सोयाबीन और कृषि निर्यात बढ़ाकर खुद को बड़ा निर्यातक बना लिया है. यूरोपीय संघ में किसानों के लिए साझा कृषि नीति लागू है.

अब उदाहरण के तौर पर सवाल उठता है कि सात समंदर पार से आया अमेरिकी सेब सस्ता और हिमाचल व कश्मीर का बेहतर सेब महंगा कैसे हो जाता है? वजह बताए जाते हैं भंडारण की सुविधा, परिवहन व्यवस्था और अनुदान. कभी आयात शुल्क कम कर दिया जाता है और किसान करों के बोझ से दब जाता है. इसी तरह चीन से आने वाला सामान सस्ता और देश में बना सामान महंगा क्यों है? यह भी सवाल बनता है. देश में बिचौलियों और कमजोर विपणन व्यवस्था की वजह से किसान को पूरा फायदा नहीं मिल पाता. निर्यात नीति की कमजोरियां, बाजार समर्थन की कमी, दामों में गिरावट, भंडारण की समस्या और कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दे सामने आते हैं.

देश में कम कीमत और विदेश में ज्यादा कीमत मिलने की स्थिति भी किसानों के सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है. भारत में बिचौलियों की भूमिका और कमजोर विपणन व्यवस्था की वजह से किसानों को फायदा लगभग ना के बराबर मिलता है. निर्यात नीति की कमजोरियां, बाजार समर्थन की कमी, कीमतों में अचानक गिरावट, स्थानीय भंडारण की समस्या और कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दों के लिए जिम्मेदार कौन है. यह सवाल लगातार उठता है. नीति बनाने वाले आखिर किसलिए हैं और अगर यही हाल रहा तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? वैश्विक स्तर पर सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से पहचान बनानी पड़ती है.

जम्मू-कश्मीर की बात करें तो वहां कृषि और बागबानी का योगदान लगभग 18 फीसदी है. इसमें बागबानी 40 फीसदी, कृषि 25 फीसदी और पशुपालन 33 फीसदी योगदान देता है. साल 2025-26 के बजट में कृषि को 2,583 करोड़ रुपये और बागबानी को 704 करोड़ रुपये दिए गए, यानी कुल 3,287 करोड़ रुपये. लेकिन हाल ही में आई बाढ़ में लगभग 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह रकम पर्याप्त है?

कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों, सड़कों, बाजार और निर्यात नेटवर्क की कमजोरी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, सूखा और असमय बारिश, दामों की अस्थिरता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिक्री, बिचौलियों की भूमिका और कमजोर विपणन, ये सभी मुद्दे जुड़े हुए हैं. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जमीन हरी-भरी है. सवाल यह है कि किसान की मेहनत, उसकी उम्मीदें और उसकी जिंदगी की असली कीमत जमीन पर कब दिखाई देगी.

यह भी पढ़ें: रमजान में जकात को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया ऑर्डर, बवाल होने पर CM अब्दुल्लाह ने दी सफाई