/CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, बोले- 2019 में हालात न बदलते तो PoK में उठती भारत से...

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Jammu Kashmir News Today: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यौमे आजादी के मौके पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने 2019 के फैसले और कश्मीर के भविष्य को लेकर बहस छिड़ गई है. श्रीनगर में कौमी परचम लहराने के बाद वजीर-ए-आला उमर अब्दुल्लाह ने अपने खिताब में बड़ा बयान दिया.
अपने खिताब में उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ने 2019 में जम्मू कश्मीर का खुसूसी आईनी दर्जा खत्म कर, रियासत का दर्जा वापस न लिया होता, तो शायद आज पाकिस्तान के जेर-ए-कब्जा जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ दोबारा शामिल होने के मुतालबे को ले कर सड़कों पर उतर रहे होते.
#WATCH | Srinagar: In his Independence Day address, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah says, "... .When I look across the border and across the Line of Control (LoC) today at their prevailing conditions, I realise that the decision taken by our leaders for us 80 years… pic.twitter.com/kefwGGyxIy
— ANI (@ANI) August 15, 2026
उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जम्मू कश्मीर के हिस्से में जो सूरतेहाल नजर आ रही है, उसे देख कर उन्हें दर्द, अफसोस और गहरी बेचैनी महसूस होती है. उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है, जब पाकिस्तान के जेर-ए-कब्जा जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई को लेकर मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं. हालिया महीनों में कई मुजाहिरों के दौरान अफराद के हलाक होने या जख्मी होने की खबरें भी मौसूल हुई हैं.
"अगर 2019 में हालात नहीं बदले होते..."
यौमे-आजादी की तकरीब में उमर अब्दुल्लाह ने अपने खिताब के दौरान कहा कि "जब वह सरहद के उस पार की सूरतेहाल देखते हैं, तो उन्हें अपने बुज़ुर्गों की वह बात याद आती है, जिसमें कहा गया था, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार." उन्होंने कहा कि उनके आबा-ओ-अजदाद का यह फरमान सच साबित हुआ है.
वजीर-ए-आला ने कहा कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जम्मू-कश्मीर के जिस हिस्से को देखा जा रहा है, वहां के हालात देखकर दर्द, गम और फिक्र होती है. उन्होंने कहा कि उनके मन में यह ख्याल आता है कि अगर 2019 में जम्मू-कश्मीर के हालात और उसकी संवैधानिक हालात नहीं बदले गए होते, तो शायद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के लोग आज भारत के साथ फिर से जुड़ने के लिए एहतिजाज कर रहे होते.
उमर अब्दुल्ला का इशारा अगस्त 2019 के उस फैसले की ओर था, जिसके तहत मरकजी हुकूमत ने जम्मू-कश्मीर को हासिल खुसूसी आईनी दर्जे को खत्म कर दिया था. इसके साथ ही राज्य का दर्जा भी खत्म कर जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया.
"PoK के लोग हमारे अपने हैं"
वजीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले लोगों को वे अपना मानते हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज भी उनके लिए सीटें रखी गई हैं.
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा हमारा है और वहां रहने वाले लोगों को भी वे अपना समझते हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा में उनके लिए सीटें इस उम्मीद के साथ खाली रखी गई हैं कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा, जब वहां के लोग उन सीटों पर बैठ सकेंगे.
जम्मू कश्मीर के वजीर-ए-आला के मुताबिक, यह निजाम इस उम्मीद को जिंदा रखती है कि जम्मू-कश्मीर के उस हिस्से के लोग किसी दिन अपने विधानसभा प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल कर पाएंगे.
"पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ लड़ने का फैसला था जायज"
उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए अपने दादा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 1947 के फैसले को भी याद किया. उन्होंने कहा कि आज जिस तरह के हालात उस पार दिखाई दे रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ लड़ने का फैसला सही था.
अपने खिताब में वजीर-ए-आला ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके साथियों ने उस दौर में पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें लगता है कि उस समय लिया गया फैसला जायज था.
"मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग"
इस मौके पर वजीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को फिर से दोहराया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे और दूसरे संवैधानिक अधिकारों को वापस हासिल करने के लिए पुरअज्म है.
उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार उनके साथ है और आगे भी उनकी आवाज उठाती रहेगी. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम करती रहेगी, जिसका तसव्वुर आजादी के लिए लड़ने वाले और अपनी जान कुर्बान करने वाले लोगों ने की थी.