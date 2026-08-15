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CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, बोले- 2019 में हालात न बदलते तो PoK में उठती भारत से...

Omar Abdullah Independence Day Speech: जम्मू-कश्मीर के वजीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने यौमे आजादी के अपने खिताब में बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद POK में रह रहे लोगों के साथ हो रही जुल्म ज्यादती को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई. उन्होंने कहा कि अगर 2019 में जम्मू-कश्मीर का खुसूसी आईनी दर्जा और राज्य की हैसियत खत्म नहीं की गई होती, तो शायद PoK के लोग भारत से दोबारा जुड़ने की मांग करते.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 15, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:44 PM IST
CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, बोले- 2019 में हालात न बदलते तो PoK में उठती भारत से...
Image Credit: यौमे आजादी के प्रोग्राम में खिताब करते सीएम उमर अब्दुल्ला

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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