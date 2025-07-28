कश्मीरी नौजवान पर हमले की घटना से भड़के डिप्टी सीएम, बोले- इस देश की परंपरा...

Jammu Kashmir News: बीते कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में कश्मीरी व्यापारियों को उनके धार्मिक पहचान की वजह से भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा. 28 जनवरी को उत्तराखंड में एक कश्मीरी शॉल विक्रेता पर भी हिंदूवादी संगठनों ने धार्मिक पहचान पूछकर जानलेवा हमला किया. इस घटना पर जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह इस देश का दुर्भाग्य है और ऐसी घटनाएं भारत की परंपरा कभी नहीं रही हैं.

जम्मू में आईएएनएस से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक "भारत एक है" का मतलब हमेशा यह रहा है कि देश के किसी भी हिस्से से कोई भी शख्स कहीं भी जाकर काम कर सकता है. उन्होंने कहा कि पहले अगर कोई कन्याकुमारी से कश्मीर या जम्मू में काम करने आता था, तो न उसे रोका जाता था और न ही उससे सवाल पूछे जाते थे. उनका कहना था कि भले ही अनुच्छेद 370 लागू था और कुछ प्रावधान मौजूद थे, लेकिन तब भी काम करने को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी. इसी तरह जम्मू का शख्स भी देश के किसी भी कोने में जाकर काम करता रहा है.

सीएम अब्दुल्ला ने उत्तराखंड की घटना का लिया संज्ञान

डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हालात बदले हैं. अब चाहे जम्मू के छात्र हों या व्यापारी, उन्हें कई जगहों पर विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने साफ कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को जीने और काम करने का अधिकार है. जम्मू का शख्स देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम कर सकता है, बस शर्त यह है कि कोई देशद्रोह का काम न करे.

उत्तराखंड में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इसे उमर अब्दुल्ला ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार पहले भी यह कहती रही है कि किसी को भी काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए. इसी बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने जम्मू में होने वाले बजट सत्र को लेकर भी सरकार की प्राथमिकताओं पर बात की. उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं को लेकर चिंतित है और जैसे सरकार जनता की परेशानियों को समझती है, वैसे ही विधायक भी उतने ही संवेदनशील हैं. उन्होंने बताया कि विधायकों के सुझावों पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

सुरिंदर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आम जनता, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों, किसानों, दुकानदारों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से मुलाकात की है. इन सभी बैठकों और सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा.

कश्मीरी व्यापारियों पर बढ़े हमले

जनवरी 2026 के अंत तक भारत के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी व्यापारियों, खासकर शॉल विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों पर हमलों की घटनाएं बढ़ने की बात सामने आई है. हालांकि, इन मामलों में कोई बड़े दंगे या व्यापक हिंसा नहीं हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटनाएं छोटे स्तर की हैं, जिनमें मारपीट, धमकियां और कथित तौर पर सामुदायिक आधार पर निशाना बनाना शामिल है. इन्हें हेट क्राइम के रूप में देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों की धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान इन हमलों का मुख्य वजह बताई जा रही है और ये घटनाएं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में ज्यादा केंद्रित हैं.

सबसे हालिया और चर्चित मामला उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर से सामने आया. यहां 28 जनवरी 2026 को 18 साल कश्मीरी शॉल विक्रेता ताबिश अहमद और उसके भाई दानिश पर हमला किया गया. आरोप है कि हमलावरों ने उनकी पहचान पूछी और फिर लोहे की रॉड से पीटा. इस हमले में तबिश के सिर में 7 से 11 टांके लगे, बाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ और शरीर पर कई चोटें आईं. इस मामले में मुख्य आरोपी संजय यादव को गिरफ्तार किया गया है.

जनवरी में 15 से 25 हमले और धमकी के मामले आए सामने

हिमाचल प्रदेश में भी कश्मीरी व्यापारियों को धमकाने और "घर वापस जाओ" कहने की 2 से 3 घटनाएं हालिया हफ्तों में रिपोर्ट हुई हैं. वहीं हरियाणा में जनवरी के दौरान 1 से 2 मामलों में मारपीट और धमकियों की जानकारी सामने आई है. कुछ रिपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी धमकियों या छोटे हमलों का जिक्र है, हालांकि विस्तृत जानकारी कम है.

आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 के पिछले 2 से 3 हफ्तों में 4 से 6 छोटी घटनाएं दर्ज हुईं. कुल मिलाकर इस महीने मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ 15 से 25 छोटे हमले या धमकी की घटनाओं की बात कही गई है, जिनमें कश्मीरी व्यापारियों से जुड़े 5 से 7 मामलों की पुष्टि बताई जा रही है. इन घटनाओं को "हमलों के ट्रेंड" के तौर पर देखा जा रहा है.

