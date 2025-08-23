Jammu Kashmir: जमात ए इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों पर कार्रवाई, संचाल और सिलेबस तय करेगी सरकार
Jammu Kashmir: जमात ए इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों पर कार्रवाई, संचाल और सिलेबस तय करेगी सरकार

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जमात-ए इस्लामी से जुड़े (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) 2015 स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:27 AM IST

Jammu Kashmir: जमात ए इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों पर कार्रवाई, संचाल और सिलेबस तय करेगी सरकार

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में कई लेखकों की लगभग 25 किताबे बैन कर दी गई, इन किताबों पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का इल्जाम था. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा कदम उठाया है. यहां का शिक्षा विभाग ने विवादित संगठन जमात-ए इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है. 

सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर सरकार को इस बात की जानकारी दी थी कि ये स्कूल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जमात-ए इस्लामी से जुड़े हुए थे. बता दें कि जमात- ए इस्लामी पर UAPA कानून के तहत जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध लगा हुआ है. 

जम्मू-कश्मीर के शिक्षा विभाग ने इस फैसले की जानकारी गुजिश्ता शुक्रवार (22 अगस्त ) को एक प्रेस विज्ञपति जारी कर के दी थी. यह फैसला जम्मू-कश्मीर से अलगाववाद की विचारधारा को खत्म करने के लिए लिया गया है. साथ ही इन 215 स्कूलों के प्रबंधक कमेटी की वैधता भी खत्म हो गई थी. अब इन स्कूलों का प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी जिला कमिश्नर की अगुवाई में किया जाएगा. 

सिलेबस का किया जाएगा अवलोकन
इसके साथ ही शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस फैसले से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो. शिक्षा विभाग इन स्कूलों के सिलेबस का अवलोकन करेगा और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली चीजों को स्कूल के सिलेबस से हटा दिया जाएगा. 

मौलाना मौदूदी के कितोब पर भी लगे प्रतिबंध
यह कार्रवाई कश्मीर के 10 जिलों में की गई है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर में 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें जमात-ए इस्लामी के फाउंडर मौलाना मौदूदी का 'अल जिहाद फिल इस्लाम' किताब को भी बैन किया गया. जमात-ए इस्लामी पर जम्मू-कश्मीर के भीतर अलगाववाद को बढ़ावा देने का इल्जाम है. सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जमात-ए इस्लामी पर वर्ष 2019 से प्रतिबंध लगे हुए हैं.

