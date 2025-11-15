J&K: 17.20 लाख अनक्लेम्ड अकाउंट्स में 465.79 करोड़ रुपये; RBI की रिपोर्ट ने चौंकाया

J&K News: जम्मू-कश्मीर से एक हैरान कर देने वाला डेटा सामने आया है. आरबीआई के मुताबिक राज्य में 17.20 लाख अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं, जिनमें 465.79 करोड़ रुपये से ज्यादा पड़े हैं.
J&K News: जम्मू-कश्मीर के बारे में आरबीआई ने हैरान कर देने वाली जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 17.20 लाख से अधिक अनक्लेम्ड अकाउंट दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल बकाया राशि 465.79 करोड़ रुपये है. इतनी बड़ी राशि लंबे समय से बिना दावा किए पड़ी होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों से अपील की है कि वे जल्दी से जल्दी ऐसे खाताधारकों और उनके हकदारों से संपर्क कर पैसे वापस करने का प्रोसेस शुरू करें.
RBI के क्षेत्रीय निदेशक चंद्र शेखर आज़ाद के अनुसार, सिर्फ जम्मू ज़िले में ही 2,94,676 अनक्लेम्ड अकाउंट दर्ज हैं, जिनमें 107.27 करोड़ रुपये पड़े हैं. कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 17,20,878 अनक्लेम्ड अकाउंट मौजूद हैं, जिनमें 465.79 करोड़ रुपये की राशि अटकी पड़ी है.
आज़ाद ने कहा कि बैंकों को चाहिए कि वे एक्टिवली से ऐसे खाताधारकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाएं और समयबद्ध तरीके से इन खातों का निपटारा करवाएं.
आरबीआई ने 'Scheme for Facilitating Accelerated Assets Pay-out – Inoperative Accounts and Unclaimed Deposit' नाम की एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है. जिसके तहत ऐसे खातों में शेष राशि का 7.5 प्रतिशत या 25,000 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान बैंकों को 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, 2026 तक निष्क्रिय खातों को दोबारा एक्टिव करने और दावा न की गई जमा राशि का निपटान करने के लिए दिया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी (UTLBC) ने जम्मू और श्रीनगर में एक साथ मेगा सेटलमेंट-कम-अवेयरनेस कैंप आयोजित किए हैं. इन कैंप्स का मकसद मौके पर ही पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना, बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड से जुड़े अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों का निपटारा करना है.