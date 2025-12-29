Jammu Kashmir: आरक्षण में सुधार की मांग पर बवाल, कई नेता को किया गया नजरबंद, AAP ने उठाए सवाल

Jammu Kashmir Reservation Controversy: जम्मू-कश्मीर में आरक्षण की नीतियों में सुधार को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है. इस प्रदर्शन में श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी और कई नेता शामिल होना चाह रहे थे. लेकिन इससे पहले ही उन्हें और अन्य कई नेताओं को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस कार्रवाई की निंदा की है. आम आदमी पार्टी (AAP) प्रवक्ता मुद्दसिर हसन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के छात्रों और युवाओं का भविष्य, करियर और उम्मीदें दांव पर लगी हैं.

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुद्दसिर हसन ने कहा कि आरक्षण नीति में सुधार करने की मांग उठाने पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि आगा रूहुल्लाह और वहीद-उर-रहमान पारा को हाउस अरेस्ट करना बेहद निंदनीय, गैर-लोकतांत्रिक और तानाशाही वाला कदम है. उन्होंने कहा कि आरक्षण में निष्पक्षता की मांग करना न तो गैर-संवैधानिक है और न ही गैरकानूनी, बल्कि यह एक जायज लोकतांत्रिक मांग है.

मुद्दसिर हसन ने कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए पूरी तरह से विफल रही है. सरकार ने न तो युवाओं के लिए सही मौके बनाए हैं और न ही उन नीतियों पर सही बातचीत की अनुमति दी है, जो सीधे उनके भविष्य पर असर डालती हैं. उन्होंने कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा, बहस और असहमति लोकतांत्रिक अधिकार हैं, अपराध नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण नीति को तार्किक बनाने की मांग का मकसद किसी भी समुदाय को नुकसान पहुंचाए बिना न्याय, संतुलन, पारदर्शिता और मेरिट की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने आगे कहा कि AAP का पक्का मानना है कि आरक्षण निष्पक्ष, सोच-समझकर बनाई गई और सामाजिक रूप से सही होनी चाहिए, ताकि छात्रों का कोई भी वर्ग खुद को अलग-थलग या वंचित महसूस न करे.

मुद्दसिर हसन ने साफ किया कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब छात्रों और युवाओं के अधिकारों और भविष्य की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी एकजुट और दृढ़ इरादे के साथ खड़ी है.