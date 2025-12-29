Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3056966
Zee SalaamIndian Muslim

Jammu Kashmir: आरक्षण में सुधार की मांग पर बवाल, कई नेता को किया गया नजरबंद, AAP ने उठाए सवाल

Jammu Kashmir Reservation Controversy: जम्मू-कश्मीर में छात्रों द्वारा आरक्षण नीति को तार्किक बनाने और उसमें सुधार करने को लेकर प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन में जम्मू-कश्मीर के कई नेता शामिल होना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया. आगा रूहुल्लाह मेहदी, नेता वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्ती ने बताया कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई की निंदा की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:04 AM IST

Trending Photos

Jammu Kashmir: आरक्षण में सुधार की मांग पर बवाल, कई नेता को किया गया नजरबंद, AAP ने उठाए सवाल

Jammu Kashmir Reservation Controversy: जम्मू-कश्मीर में आरक्षण की नीतियों में सुधार को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है. इस प्रदर्शन में श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी और कई नेता शामिल होना चाह रहे थे. लेकिन इससे पहले ही उन्हें और अन्य कई नेताओं को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस कार्रवाई की निंदा की है. आम आदमी पार्टी (AAP) प्रवक्ता मुद्दसिर हसन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के छात्रों और युवाओं का भविष्य, करियर और उम्मीदें दांव पर लगी हैं.

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुद्दसिर हसन ने कहा कि आरक्षण नीति में सुधार करने की मांग उठाने पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि आगा रूहुल्लाह और वहीद-उर-रहमान पारा को हाउस अरेस्ट करना बेहद निंदनीय, गैर-लोकतांत्रिक और तानाशाही वाला कदम है. उन्होंने कहा कि आरक्षण में निष्पक्षता की मांग करना न तो गैर-संवैधानिक है और न ही गैरकानूनी, बल्कि यह एक जायज लोकतांत्रिक मांग है.

मुद्दसिर हसन ने कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए पूरी तरह से विफल रही है. सरकार ने न तो युवाओं के लिए सही मौके बनाए हैं और न ही उन नीतियों पर सही बातचीत की अनुमति दी है, जो सीधे उनके भविष्य पर असर डालती हैं. उन्होंने कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा, बहस और असहमति लोकतांत्रिक अधिकार हैं, अपराध नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण नीति को तार्किक बनाने की मांग का मकसद किसी भी समुदाय को नुकसान पहुंचाए बिना न्याय, संतुलन, पारदर्शिता और मेरिट की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने आगे कहा कि AAP का पक्का मानना है कि आरक्षण निष्पक्ष, सोच-समझकर बनाई गई और सामाजिक रूप से सही होनी चाहिए, ताकि छात्रों का कोई भी वर्ग खुद को अलग-थलग या वंचित महसूस न करे.

मुद्दसिर हसन ने साफ किया कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब छात्रों और युवाओं के अधिकारों और भविष्य की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी एकजुट और दृढ़ इरादे के साथ खड़ी है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir newsJK Leaders House ArrestJK Reservation Controversyminority newsToday News

Trending news

jammu kashmir news
Jammu Kashmir: आरक्षण में सुधार की मांग पर बवाल, कई नेता को किया गया नजरबंद
murshidabad news
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद बनाने वाले MLA हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी क्यों हुई?
Bangladesh news
बांग्लादेश हिंसा के बीच पर्दे के पीछे क्या डील? यूनुस से पाक दूत की मुलाकात
Balasore News
Watch: आधार कार्ड मांगा, फिर की पिटाई; ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर गुंडागर्दी
Houthi Threatene dIsrael
हूती ने दी इजरायल को बड़ी धमकी, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर बढ़ा तनाव
Pakistan News
खेल पर भारी पड़ी सियासत; भारतीय टीम से खेलने पर Pak ने उबैदुल्लाह को किया बैन
jammu kashmir news
चिल्लई कलां में दिखता है कश्मीर का असली चेहरा, 40 दिनों तक कांप उठती धरती की जन्नत!
iran news
ईरान में बहाई समुदाय पर कार्रवाई, मां-बेटी समेत 8 औरतों को हुई 90 साल की जेल
Jharkhand news
समीरा खान: 9 साल की उम्र में मां-बाप खोए, फिर साइकिल से 37 देश और 11 पहाड़ किया फतह
Maharashtra news
'हिजाब वाली महिला महापौर' की संभावना से बौखलाए नितेश राणे, कर दिया बड़ा दावा