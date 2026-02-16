घूमने का प्लान बना लो! कश्मीर घाटी के मशहूर स्पॉट्स फिर से खुले, जारी हुआ बड़ा अपडेट

Jammu Kashmir News: बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरी-भरी वादियां और झीलों की खूबसूरती से सजा जम्मू-कश्मीर एक बार फिर सैलानियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहा है. बीते साल अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को अब दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है, जिससे पर्यटन सरगर्मियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

बता दें, बीते साल 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था. इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद सरकार ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया था. सुरक्षा के मद्देनजर घटना के बाद सरकार ने अस्थायी तौर पर कई जगहों पर पर्यटन पर रोक लगा दी थी. खासकर कश्मीर घाटी में मौजूद पर्यनट स्थलों पर रोक लगाई थी.

हालांकि, अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि कश्मीर डिवीजन के 11 पर्यटन स्थलों को तत्काल प्रभाव से फिर से खोला जाएगा. इनमें बडगाम जिले के यूसमर्ग और दूधपथरी, कोकेरनाग में डांडीपोरा पार्क, शोपियां के पीर की गली, दुबजन और पदपावन, श्रीनगर के अस्तानपोरा और ट्यूलिप गार्डन, गांदरबल का थाजवास ग्लेशियर, हंग पार्क, और बारामुला के वुलर या वटलाब शामिल हैं.

इसके अलावा जम्मू डिवीजन के तीन पर्यटन स्थलों को भी तुरंत खोलने का फैसला किया गया है. इनमें रियासी जिले का देवी पिंडी, रामबन का महू मंगत और किश्तवाड़ का मुगल मैदान शामिल हैं. उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि कश्मीर डिवीजन के गुरेज, अथवाटू और बंगस के साथ जम्मू डिवीजन के रामबन में स्थित रामकुंड को बर्फ हटाने का काम पूरा होने के बाद पर्यटकों के लिए खोला जाएगा.