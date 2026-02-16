Advertisement
घूमने का प्लान बना लो! कश्मीर घाटी के मशहूर स्पॉट्स फिर से खुले, जारी हुआ बड़ा अपडेट

घूमने का प्लान बना लो! कश्मीर घाटी के मशहूर स्पॉट्स फिर से खुले, जारी हुआ बड़ा अपडेट

Tourist Places Open in Jammu Kashmir: पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए जम्मू-कश्मीर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को अब दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर और जम्मू डिवीजन के कई टूरिस्ट स्पॉट्स को तत्काल प्रभाव से खोलने का ऐलान किया, जिससे पर्यटन सरगर्मियों में फिर से तेजी आने की उम्मीद है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:35 PM IST

फिर से गुलजार होंगे कश्मीर के पर्यटन स्थल (PC-@https://www.instagram.com/__jammu__kashmir/)
फिर से गुलजार होंगे कश्मीर के पर्यटन स्थल (PC-@https://www.instagram.com/__jammu__kashmir/)

Jammu Kashmir News: बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरी-भरी वादियां और झीलों की खूबसूरती से सजा जम्मू-कश्मीर एक बार फिर सैलानियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहा है.  बीते साल अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को अब दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है, जिससे पर्यटन सरगर्मियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

बता दें, बीते साल 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था. इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद सरकार ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया था. सुरक्षा के मद्देनजर घटना के बाद सरकार ने अस्थायी तौर पर कई जगहों पर पर्यटन पर रोक लगा दी थी. खासकर कश्मीर घाटी में मौजूद पर्यनट स्थलों पर रोक लगाई थी. 

हालांकि, अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि कश्मीर डिवीजन के 11 पर्यटन स्थलों को तत्काल प्रभाव से फिर से खोला जाएगा. इनमें बडगाम जिले के यूसमर्ग और दूधपथरी, कोकेरनाग में डांडीपोरा पार्क, शोपियां के पीर की गली, दुबजन और पदपावन, श्रीनगर के अस्तानपोरा और ट्यूलिप गार्डन, गांदरबल का थाजवास ग्लेशियर, हंग पार्क, और बारामुला के वुलर या वटलाब शामिल हैं.

इसके अलावा जम्मू डिवीजन के तीन पर्यटन स्थलों को भी तुरंत खोलने का फैसला किया गया है. इनमें रियासी जिले का देवी पिंडी, रामबन का महू मंगत और किश्तवाड़ का मुगल मैदान शामिल हैं. उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि कश्मीर डिवीजन के गुरेज, अथवाटू और बंगस के साथ जम्मू डिवीजन के रामबन में स्थित रामकुंड को बर्फ हटाने का काम पूरा होने के बाद पर्यटकों के लिए खोला जाएगा.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

