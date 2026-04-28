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JKSSB में उर्दू की अनिवार्यता खत्म; इल्तिजा मुफ्ती ने संभाली कमान, BJP को दे डाली चेतावनी!

Iltija Mufti on Urdu Removed from JKSSB: जम्मू कश्मीर में राजस्व विभाग की नौकरियों से उर्दू की अनिवार्यता हटाने के फैसले पर विरोध तेज हो गया है. PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती की अगुवाई में बड़ी संख्या लोगों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी सरकार पर उर्दू को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया.

|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:26 PM IST

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PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती
PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती

Jammu Kashmir News: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नायब तहसीलदार, पटवारी समेत राजस्व विभाग की कई सरकारी नौकरियों में ऊर्दू भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस फैसले के खिलाफ लोगों की नाराजगी फूट पड़ी. कई अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर हैरानी जताई है. कई सियासी दलों उर्दू के समर्थन में सड़को पर उतर आए हैं. 

इसी कड़ी में मंगलवार (28 अप्रैल) को "उर्दू हमारी पहचान है, इसे बचाओ" जैसे नारों के साथ श्रीनगर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले. सरकार के फैसलों से नाराज लोगों ने उर्दू भाषा के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई और इसे बचाने की मांग की.

मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने उर्दू के समर्थन में नारे लगाए और प्रशासन से इस भाषा को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.

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इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने साफ कहा, "उर्दू हमारी पहचान है, इसे बचाओ. इसके साथ भेदभाव किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने जोर देकर कहा कि उर्दू जम्मू-कश्मीर की विरासत और संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक, यह भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि यहां की तहजीब और रिवायत से जुड़ी हुई है.

PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उर्दू को धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है. इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि "हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि उर्दू को हटाया जा रहा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उर्दू भाषा पर हमला किया है. उर्दू हमारी अकीदत और सकाफत का हिस्सा है."

उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने के फैसले के लिए इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्लाह सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि यह सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से हो रहा है. PDP नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भाषा और विरासत को मिटाया जा रहा है, ऐसे मौके पर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बेंगलुरु में जाकर मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास रहा है कश्मीर के मुद्दों पर खामोश रहने का. 

प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने भी उर्दू को जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर बताया और इसे बचाने की जरूरत पर जोर दिया. उनका कहना था कि उर्दू को कमजोर करना क्षेत्र की पहचान को कमजोर करने जैसा है. इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उर्दू हम सबकी जुबान है, और यह लोगों को जोड़ने वाली भाषा है और इसे खत्म करने की साजिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि कश्मीर के पुराने रिकॉर्ड उर्दू में हैं और अगर ऐसे लोगों को नियुक्ति कर दी गई जिन्हें उर्दू नहीं आती है तो यह आम लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी. 

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