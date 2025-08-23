सावधान! शादी के लड्डू खाने से पहले जांच ले दुल्हन नकली तो नहीं; फ्रॉड गैंग का हिस्सा
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक ग्रुप का खुलासा किया है. साथ ही एक महिला समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:44 PM IST

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक ग्रुप का खुलासा हुआ है. जम्मू पुलिस ने अखनूर में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक दुल्हन और 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है. यह ग्रुप शादी के नाम पर लोगों से लाखों रुपैये की धोखाधड़ी करते थे. 

जम्मू पुलिस ने अखनूर के चौकी चौरा में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक ग्रुप का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक महिला और चार दीगर शख्स की गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तरी के वक्त महीला दुल्हन के रूप में थी. इन लोगों पर इल्जाम है कि इन्होंने एक परिवार से शादी करने के नाम पर मोटा पैसा ठगी की. 

यह मामला उस वक्त पुलिस की नजर में आया, जब पीड़ित रशपाल चंद ने बीते 11 अगस्त को अखनूर पुलिस स्टेशन में इस धोखाधड़ी की घटना की शिकायत की. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में लग गई. 

शिकायतकर्ता  रशपाल चंद के मुताबिक चौकी चौरा के धना छपरी निवासी दीपक कुमार ने पीड़ित रशपाल चंद से जम्मू-कश्मीर के बाहर से शादी का प्रस्ताव लेकर संपर्क किया और 3 लाख रुपये की मांग की. शिकायतकर्ता  रशपाल चंद जम्मू-कश्मीर के अखनूर के डोरी डगर का रहने वाला है. 

हैरानी की बात तो यह है कि इस ग्रुप ने पीड़ित रशपाल की शादी भी करवा दी, लेकिन शादी होने के महज दो दिन बाद दुल्हन अपने दूसरे साथियों के साथ फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित रशपाल ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

पुलिस की जाँच में हुआ बड़ा खुलासा!
पुलिस की जाँच ​​से पता चला कि यह गिरोह एक मैरिज ब्यूरो की आड़ में एक धोखाधड़ी ग्रुप चला रहा था. यह ग्रुप दुल्हन, पुजारी (पंडित) और शादी से संबंधित सभी चीजों को संभालता था. जांच में यह भी पता लगा कि हर शादी के कुछ समय बाद, दुल्हन किसी न किसी बहाने पीड़ित व्यक्तियों को छोड़ देती थी. सामाजिक बदनामी की वजह से कई पीड़ित व्यक्ति ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से बचते थे.

पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस के मुताबिक इसी तरह के चार और मामले सामने आए हैं, जिनमें से दो अखनूर और दो नगरोटा से हैं, जहाँ जाँच जारी है. पूरी जाँच पर जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कड़ी निगरानी की जा रही है. इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. 

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लोगों से की खास अपील
जम्मू पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी धोखाधड़ी की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं की तुरंत पुलिस स्टेशन में जानकारी दें. यह ग्रुप मुख्य रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाता है, खासकर उन लोगों को जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है. 
 

