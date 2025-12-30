हिमाचल में कश्मीरी मुस्लिमों पर हमले, JKSA ने अमित शाह से लगाई हस्तक्षेप की गुहार

Advertisement
JKSA on Kashmiri Traders Attack Case: हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों पर कथित हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गहरी चिंता जताई है. जेकेएसए ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है और कश्मीरी व्यवापारियों- छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:01 AM IST

Jammu Kashmir News: हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी छात्रों और कश्मीरी व्यापारियों के खिलाफ कथित तौर पर बढ़ रही हिंसा, उत्पीड़न और बदसलूकी की घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है. जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक विस्तृत पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. JKSA का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी छात्रों और शॉल विक्रेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है.

JKSA के मुताबिक, हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी व्यापारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं. बीते सप्ताह कांगड़ा जिले के देहरा इलाके में कश्मीरी शॉल विक्रेता जहांगीर अहमद पर कुछ असामाजिक तत्वों के जरिये कथित तौर पर हमला किया गया. हिंदूवादी संगठनों के इस हमले में जहांगीर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए थे. संगठन का कहना है कि यह कोई पहली घटना है, इससे पहली भी न सिर्फ कश्मीरी व्यापारियों के साथ, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों पर भी हमले की घटनाएं सामने आई हैं. 

एसोसिएशन ने बताया कि इस मामले को राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में भी लाया गया है. इसके बावजूद कश्मीरी व्यापारियों और छात्रों में डर कम नहीं हुआ है.

जेकेएसए ने अपने पत्र में दावा किया है कि पिछले एक साल के दौरान कई उत्तरी राज्यों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों के साथ उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश इस मामले में गंभीर चिंता का केंद्र बनकर उभरा है. पत्र के मुताबिक, सिर्फ इस साल हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हमले, धमकी और उत्पीड़न की कम से कम 18 घटनाएं सामने आई हैं.

संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि कई मामलों में न तो एफआईआर समय पर दर्ज की गई और न ही प्रभावी कार्रवाई की गई. कई घटनाओं में न कोई स्पष्ट गिरफ्तारी हुई और न ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस और मजबूत कदम उठाए गए. जेकेएसए का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही के चलते हमलावरों के हौसले बढ़ रहे हैं.

जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले कई कश्मीरी छात्र और व्यापारी लगातार भय और गंभीर मानसिक तनाव के साये में जिंदगी बिता रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इसके चलते न सिर्फ उनकी पढ़ाई बाधित हुई है, बल्कि उनकी आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ा है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है.

संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो इसके दूरगामी नतीजे सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है. जेकेएसए ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

