स्कूल ड्रॉपआउट से वर्किंग प्रोफेशनल तक; JMI के 42 स्किल कोर्स खोलेंगे नौकरी के नए रास्ते, जानें कैसे करें अप्लाई?

Short Term Courses in JMI: स्कूल ड्रापआउट और बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी है. देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ऐसे नौजवानों के लिए रोजगारपरक शॉर्ट टर्म 42 कोर्स शुरू किया है. इसके लिए दोनों मोड में इच्छुक अभ्यर्थीय अप्लाई कर सकते हैं. जानें पूरी डीटेल्स?
Jamia Millia Islamia News: बेरोजगार और स्कूल ड्राप आउट नौजवानों के लिए शॉर्ट-टर्म कोर्स कर अच्छी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. ऐसे में जिन छात्रों को देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ने और बेहतर करियर बनाने की चाह, उनके खुशखबरी है. दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया ने शॉर्ट-टर्म स्किल-बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन लेने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है.
जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIE) ने नए सेशन लिए एडमिशन शुरू कर दिया है. इसके तहत डिपार्टमेंट ने 42 शॉर्ट-टर्म स्किल-बेस्ड कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह सभी कोर्स नौजवानों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें उद्यमिता (Entrepreneurship) की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं.
इन सभी कोर्सों की क्लास अगले साल जनवरी से शुरू की जाएंगी. कोर्स इतने तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले और इंडस्ट्री से जुड़े कौशल विकसित हो सकें. ये सभी कोर्स स्कूल छोड़ चुके युवाओं के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं, ताकि वे आगे स्किल सीखकर रोजगार या ट्रेनिंग के बेहतर मौके हासिल कर सकें. इस कोर्सेज में क्लासेज जनवरी 2026 से शुरू होंगी.
कॉलेज स्टूडेंट्स भी इन कोर्सों के जरिए अपने साथ अतिरिक्त स्किल जोड़ सकते हैं, जिससे पढ़ाई के साथ उनकी प्रोफेशनल क्षमता भी मजबूत हो सके
वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये कोर्स अपस्किलिंग और री-स्किलिंग का शानदार मौका हैं, ताकि वे अपने करियर में आगे बढ़ सकें या नए क्षेत्रों में अवसर तलाश सकें. एंट्रप्रन्योर बनने की चाह रखने वाले नौजवानों के लिए भी ये कोर्स बेहद उपयोगी हैं. इनसे उन्हें बिजनेस शुरू करने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी जरूरी क्षमताएं विकसित करने में मदद मिलेगी.
इन कोर्सों में फोकस पूरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स पर है. इसका मकसद है कि स्टूडेंट्स सिर्फ अकादमिक ज्ञान ही न हासिल करें, बल्कि मार्केट की मांग के मुताबिक खुद को तैयार कर सकें और तुरंत रोजगार के योग्य बन पाएं. ये सभी कोर्स स्कूल छोड़ चुके नौजवानों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं ताकि वे आगे स्किल सीखकर रोजगार या ट्रेनिंग के बेहतर मौके हासिल कर सकें.
इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके तहत जामिया मिलिया इस्लामिया ने आवेदन प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा है. पहले हिस्से में 11 कोर्सों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिसके लिए उम्मीदवार सीधे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. दूसरे हिस्से में 31 कोर्सों के लिए ऑफलाइन आवेदन अनिवार्य है. इन कोर्सों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म CIE या यूनिवर्सिटी के संबंधित डिपार्टमेंट से हासिल करना होगा और तय प्रक्रिया के मुताबिक जमा करना होगा.
कितनी होगी फीस?
यूनिवर्सिटी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सभी स्किल-आधारित कोर्सों की फीस 5,000 रुपये से 18,500 रुपये के बीच रखी गई है. वहीं इन कोर्सों की अवधि 3 महीने से 6 महीने तक होगी, जिससे छात्र कम समय में प्रोफेशनल स्किल्स हासिल कर नौकरी के मौकों को बढ़ा सकें. इन कोर्सों में आवेदन करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है.
