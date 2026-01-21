जामिया में दलित प्रोफेसर के अपमान पर बवाल, पुलिस बोली, अफवाहों पर न दें ध्यान

Jamia Dalit Professor Controversy: देश की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है. जामिया के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के एक दलित प्रोफेसर ने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक मुस्लिम प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित दलित प्रोफेसर राम फूल मीणा ने आरोप लगाया कि एसोसिएट प्रोफेसर रियाजुद्दी ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और शिकायत करने पर मारपीट की. इस मामले में पीड़ित दलित प्रोफेसर ने बीते 19 जनवरी को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. वहीं, इस मामले में सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैल रही है. लोगों ने इस मामले को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश बता रहे हैं. हालांकि पीड़ित दलित प्रोफेसर ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश को अफवाह बताया है.

वहीं, आरोपी प्रोफेसर रियाजुद्दीन ने मीडिया से बातचीत की और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. एक दलित प्रोफेसर को जाति सूचक शब्द कहने और मारपीट के आरोपों को सीधे तौर पर नकार दिया है. उन्होंने कहा कि विभाग में मेरी तरक्की से कुछ लोग जल रहे हैं, इसलिए साजिशन मुझे फसाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे के संबंध में कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे मैंने अपने वकीलों से बात की है.

दलित प्रोफेसर ने ACP और DCP को की शिकायत

पीड़ित दलित प्रोफेसर राम फूल मीणा ने कहा "बीते 13 जनवरी को एसोसिएट प्रोफेसर रियाजुद्दीन मेरे विभाग में आए और "मीणा, कमीना कहा." राम फूल ने आगे कहा कि मैंने इस मामले की शिकायत रजिस्ट्रार से की. जब आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर रियाजुद्दी को शिकायत से संबंधित जानकारी मिली, तो वह 16 जनवरी को फिर मेरे विभाग आए और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की, और मुझे मारा-पीटा गया." पीड़ित दलित प्रोफेसर ने आगे कहा "मैंने वीसी और रजिस्ट्रार दफ्तर में शिकायत की लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया. बाद में मैंने इस मामले की शिकायत ACP और DCP को की.

JMI के दलित प्रोफेसर ने VC पर लगाया आरोप

पीड़ित दलित प्रोफेसर राम फूल मीणा ने जामिया के VC पर आरोप लगाते हुए किहा "VC ने कहा कि मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? कौन है आपकी इस शिकायत के पीछे. प्रोफेसर राम फूल मीणा ने आगे कहा कि VC के व्यवहार से मुझे तकलीफ हुई. उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी भी आरोपी प्रोफेसर घूम रहा है. प्रोफेसर राम फूल मीणा ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता तो मुझे टर्मिनेट कर देते. प्रोफेसर राम फूल मीणा ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपी प्रोफेसर पर एक्शन होना चाहिए.

पुलिस ने दी ये जानकारी

इस मामले में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपडेट दी है. पुलिस ने कहा कि उन्हें बीते 19 जनवरी, 2026 को जामिया के प्रोफेसर द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने बताया कि JMI पॉलिटेक्निक के एक प्रोफेसर ने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आगे बताया कि शिकायत में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित करने, मारपीट और हमला करने का आरोप है.

पुलिस कर रही है कार्रवाई

पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, और कानून के मुताबिक कार्रवाई चल रही है. पुलिस ने बताया कि हम बयान दर्ज करने और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं. पुलिस ने इस मामले के संबंध में फैल रहे अफवाहों पर भी जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि यह साफ तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने जबरन धर्म परिवर्तन के किसी भी प्रयास के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया है. कोई भी रिपोर्ट या सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें धर्म परिवर्तन का एंगल बताया गया है, वह तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है।.

पुलिस ने लोगों से की अपील

पुलिस ने लोगों और मीडिया से अपील करते हुए किहा कि हम मीडिया और जनता से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे ऐसी बिना पुष्टि वाली जानकारी या अफवाहें न फैलाएं जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती हैं या चल रही जांच को प्रभावित कर सकती हैं.