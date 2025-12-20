जिस JMI ने आजादी सिखाई, वही सवाल पूछने पर नोटिस थमा रही है! 15 छात्रों को मिला फरमान

Jamia Millia Islamia News Today: देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने वाला जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI)आज एक बार फिर सवालों के घेरे में है. फर्क बस इतना है कि अब सामने विदेशी हुकूमत नहीं बल्कि अपनी ही यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है. आरोप है कि JMI प्रशासन ने शांतिपूर्ण विरोध और स्मृति सभा में शामिल छात्रों को डराने के लिए उन्हें शो-कॉज नोटिस थमा दिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कई छात्रों को 15 दिसंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं. यह प्रदर्शन साल 2019 में हुए पुलिस क्रैकडाउन की बरसी पर आयोजित किया गया था. उस समय जामिया के छात्र सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पास किया था.

पुलिस की पिटाई से चली गई JMI छात्र के आंखों की रौशनी

नोटिस में छात्रों से यह साफ करने को कहा गया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर में कथित तौर पर 'अनधिकृत सभा' में हिस्सा क्यों लिया. दरअसल, 15 दिसंबर को छात्रों ने जामिया में 2019 की उस घटना को याद किया, जब CAA के विरोध के दौरान दिल्ली पुलिस ने कैंपस में घुसकर कार्रवाई की थी. इस पुलिस एक्शन की देशभर में कड़ी आलोचना हुई थी और कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे.

इसी दौरान छात्रों के एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी. पुलिस ने कैंपस में घुसकर छात्रों पर लाठियां बरसाई थीं. लाइब्रेरी में तोड़फोड़, छात्रों की पिटाई समेत कई वीडियो सामने आई थी. पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई से एक छात्र के आंखों की रौशनी लगभग चली गई. इस घटना को याद कर आज भी सीनियर छात्र और स्टाफ सिहर उठते हैं.

'छात्रों का डराने का मकसद है शो-कॉज नोटिस'

इस स्मृति सभा में शामिल छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था. उनका मकसद सिर्फ 2019 की घटनाओं को याद करना और CAA के खिलाफ अपनी बात रखना था, जिसे वे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक कानून मानते हैं. कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि शो-कॉज नोटिस का मकसद छात्रों को डराना और कैंपस में असहमति की आवाज को दबाना है. छात्र संगठनों ने इन नोटिसों को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होना और अपनी बात रखना उनका संवैधानिक अधिकार है.

छात्रा का कहना है कि 15 दिसंबर 2019 के पुलिस क्रैकडाउन से जुड़े मामलों में अब तक इंसाफ नहीं मिला है. उस घटना में करीब कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे. इनमें से कई छात्रों को पुलिसिया बर्बरतापूर्ण पिटाई ने अपाहिज बना दिया. जवाबदेही तय करने के लिए की गई कानूनी कोशिशें या तो खारिज हो चुकी हैं या फिर अब तक लंबित हैं. बीते छह सालों में इन मामलों में कोई ठोस तरक्की नहीं हुई है.

छात्रों की आम शिकायत सुनने को तैयार नहीं JMI प्रशासन?

एक छात्र ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि JMI के वाइसचांसलर मजहर आसिफ, प्रॉक्टर महताब आलम रिजवी और चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर असद मलिक छात्रों की आवाज दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं. JMI में कई डिपार्टमेंट्स में टॉयलेट, पीने का पानी समेत कई बुनियाद समस्याएं हैं. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहां की सारी कैंटीन में महंगे खाने और दूसरी जरुरत की चीजें बेची जाती है. इसकी लिस्ट नहीं होती है. अगर कोई छात्र शिकायत करता है तो उन्हें धमकी दी जाती है. JMI के सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर छात्रों के साथ मारपीट करते हैं और जब पीड़ित छात्र इसकी शिकायत करते हैं, तो उल्टे उन्हें दी डराया धमकाया जाता है.

बताया जा रहा है कि ये शो-कॉज नोटिस छात्रों को 18 दिसंबर को भेजे गए यानी प्रदर्शन के तीन दिन बाद जारी किया गया. इस संबंध में जामिया मिल्लिया इस्लामि के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर असद मलिक से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई है. छात्रों का कहना है कि कई टीचर्स की मनमानी, विरोध करने पर JMI प्रशासन के नोटिस थमाने से छात्रों में दहशत है.

