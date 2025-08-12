JMI में शुरू हुए ऑनलाइल और डिस्टेंड कोर्सेस के लिए एडमिशन: डिटेल

Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्सेस के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं. जामिया में ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्सेस में करीब 20 हजार से ज्यादा स्टू़डेंट्स पढ़ रहे हैं.
Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिस्टेंस और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई) ने साल 2025-26 के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया है. जिसमं अलग-अलग डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम में दाखिले का ऐलान किया गया है.
गौरतलब है कि इस केंद्र की स्थापना 2002 में हुई थी और इसके विभिन्न कार्यक्रमों में 20,000 से अधिक स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं. ज्ञात हो कि प्रोफेसर मजहर आसिफ, शेख-उल-जामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया और प्रोफेसर मुहम्मद महताब आलम रिजवी, रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया ने प्रोफेसर मुशाहिद आलम रिजवी, डीन और प्रॉस्पेक्टस कमेटी के 3 मेंबर की मौजूदगी में प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है.
उल्लेखनीय है कि सीडीओआई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सेशन 2025-26 के लिए जिन कॉर्सेस के लिए एडमिशन शुरू किए है, उनमें एमए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, इतिहास, इस्लामी अध्ययन, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, वाणिज्य, एमबीए, एमए (एचआरएम) और बी.एड, बीए, बीसीआईबीएफ, बी.कॉम, बीबीएस सहित स्नातक प्रोग्राम में भी दाखिला शुरू हो गया है.
जिन स्टूडेंट्स को इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए आधिकारिक वेबसाइट www.jmicoe.in पर विजिट कर सकते है. यहां आपको एग्जाम लेटर भी मिल जाएगा. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि सभी जानकारी को सही तरह पढ़कर ही अप्लाई करें.