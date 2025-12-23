Advertisement
JMI में 'मुस्लिमों पर अत्याचार...' सवाल पर बवाल, अब पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी पर गिरी गाज

JMI Semester Exam Paper Controversy: Jamia Millia Islamia में सोशल वर्क सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए एक सवाल ने विवाद खड़ा कर दिया. मामला तूल पकड़ता देख JMI प्रशासन ने क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले आरोपी प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शाहरे को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे मामले की जांच के लिए एक इंटरन कमेटी का गठन किया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:48 PM IST

JMI सेमेस्टर एग्जाम में विवादित सवाल पूछने वाले प्रोफेसर सस्पेंड
Jamia Millia Islamia News: जामिया मीलिया इस्लामिया (JMI) में सवाल पूछने का तरीका इतना भारी पड़ जाएगा, शायद खुद पेपर सेटर ने भी नहीं सोचा होगा. सोशल वर्क डिपार्टमेंट के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए एक सवाल ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि अब प्रोफेसर को सस्पेंशन झेलना पड़ा है और यूनिवर्सिटी ने जांच कमेटी तक गठित कर दी है.

यह पूरा मामला देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में शुमार जामिया मीलिया इस्लामिया के सोशल वर्क विभाग से जुड़ा है. यहां BA (Honours) Social Work के पहले सेमेस्टर का एग्जाम बीते इतवार (21 दिसंबर) को आयोजित किया गया था. इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में एक सवाल पूछा गया था, "भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों पर उचित उदाहरणों के साथ चर्चा करें."

इस सवाल के सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की. क्वेश्चन पेपर की सोशल मीडिया पर तेजी से फोटो भी वायरल होने लगी और हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर विरोध भी शुरू कर दिया. हालांकि, 

JMI प्रशासन ने पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शाहरे को लापरवाही और असावधानी का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है. वीरेंद्र बालाजी शाहरे जामिया के सोशल वर्क विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. यूनिवर्सिटी प्राशसन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक इंटरनल जांच कमेटी का गठन कर दिया है.

यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि जब तक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सस्पेंशन पर ही रहेंगे. JMI प्रशासन का कहना है कि इस मामले में सख्त रुख अपनाया गया है और जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.

इस पूरे विवाद के बीच यह भी सामने आया है कि जामिया में क्वेश्चन पेपर तैयार करने की एक तय प्रक्रिया होती है. यूनिवर्सिटी में हर विभाग की फैकल्टी की एक कमेटी बैठती है, जिसमें संबंधित विषय के टीचर अपने-अपने क्वेश्चन पेपर पेश करते हैं. कमेटी की मंजूरी के बाद ही क्वेश्चन पेपर को सेमेस्टर एग्जाम में शामिल किया जाता है. विवादित सवाल भी इसी प्रक्रिया से गुजरकर छात्रों के सामने एग्जाम हाल में आया था.

फिलहाल, इस मामले में इंटरनल जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट आने तक प्रोफेसर सस्पेंशन पर रहेंगे. इस संबंध में जब प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शाहरे से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो पाई. जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से भी कोई अभी तक ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. 

