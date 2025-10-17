Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2965118
Zee SalaamIndian Muslim

JNU में छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प, ABVP ने लगाए इस्लाम विरोधी नारे

JNU Student Clash: जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान ABVP के छात्रों ने मुस्लिम छात्रों को अपमानित करने के लिए इस्लाम विरोधी नारेबाजी की और उन्हें ISI का एजेंट बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:54 AM IST

Trending Photos

JNU में छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प, ABVP ने लगाए इस्लाम विरोधी नारे

JNU Student Clash: भारत की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में बीते बुधवार रात छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई. दरअसल, JNU में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (SSS) की जनरल बॉडी मीटिंग (GLM) के दौरान लेफ्ट और राइट विंग स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन्स के बीच हिंसक झड़प हुई. इस दौरान स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट शेष कुमार समेत कई स्टूडेंट्स घायल हो गए. शेष कुमार का संबंध लेफ्ट विंग से है. 

इस घटना के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ABVP पर हिंसा करने और स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट शेष कुमार समेत कई स्टूडेंट्स घायल करने का आरोप लगाया. ABVP से जुड़े छात्रों पर आरोप है कि इस हिंसा की घटना के बाद मुस्लिम छात्रों को ISI का एजें कहर कर अपमान किया गया. साथ ही इस्लाम विरोधी नारेबाजी की गई. इस घटना से मुस्लिम छात्रों में आक्रोश फैल गया. 

वहीं, लेफ्ट विंग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ABVP से जुड़े लोगों ने स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट शेष कुमार और अन्य छात्रों के रूम में जाकर मारपीट की और दलित विरोधी नारे लगाए. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे JNU के डेमोक्रेटिक ताने-बाने पर हमला बताया.  AISA ने एक बयान जारी कर कहा कि ABVP के गुंडों ने स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट को पीटा, मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स के साथ गाली-गलौज की और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डाली.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, इस घटना के बाद JNU प्रशासन ने दोनों पक्षों से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही कैंपस में शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. JNU प्रशासन ने स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन से अपील की है कि वे चुनाव प्रोसेस शांति से पूरा करें. कैंपस में हिंसा की घटना के बाद अलग-अलग स्टूडेंट ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया और JNU में जल्द डेमोक्रेटिक चुनाव कराने की मांग की.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

JNU Student ClashChash between ABVP and AISAABVP Anti Islam Slogan in JNUminority newsToday News

Trending news

JNU Student Clash
JNU में छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प, ABVP ने लगाए इस्लाम विरोधी नारे
Gaza News
ट्रंप ने दी हमास को खत्म करने की धमकी, सीजफायर टूटने का है डर
Bihar News
बिहार चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट आउट, इन मुस्लिम दिग्गजों को मिला टिकट
LJP Muslim Candidate
LJP (R) ने बहादुरगंज से कलीमुद्दीन को उतारा, NDA में सिर्फ 5 मुसलमानों को मिला टिकट
Egypt Foreign Minister India Visit
मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है PAK की पकड़? अब मिस्र के मंत्री भारत पहुंचे
bhopal news
Bhopal News: मकान में पढ़ी जा रही थी नमाज, नगर निगम ने तोड़ा घर
Houthi Commander Death
इजरायली हमले में जख्मी हुए हूती कमांडर मोहम्मद अल-गमारी की मौत, यमन में शोक की लहर
mp news
बजरंग दल के लोग पटाखों की दुकान पर लगा रहे हैं भगवा झंडा, अपनों से खरीदारी की अपील
Election Commission on Burqa Voters
TN Seshan के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाना चाहता है चुनाव आयोग
Imran Masood on SIR
SIR को लेकर मुस्लिम सांसद इमरान मसूद क्यों भड़के, जानें पूरा मामला