JNU में छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प, ABVP ने लगाए इस्लाम विरोधी नारे

JNU Student Clash: भारत की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में बीते बुधवार रात छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई. दरअसल, JNU में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (SSS) की जनरल बॉडी मीटिंग (GLM) के दौरान लेफ्ट और राइट विंग स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन्स के बीच हिंसक झड़प हुई. इस दौरान स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट शेष कुमार समेत कई स्टूडेंट्स घायल हो गए. शेष कुमार का संबंध लेफ्ट विंग से है.

इस घटना के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ABVP पर हिंसा करने और स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट शेष कुमार समेत कई स्टूडेंट्स घायल करने का आरोप लगाया. ABVP से जुड़े छात्रों पर आरोप है कि इस हिंसा की घटना के बाद मुस्लिम छात्रों को ISI का एजें कहर कर अपमान किया गया. साथ ही इस्लाम विरोधी नारेबाजी की गई. इस घटना से मुस्लिम छात्रों में आक्रोश फैल गया.

वहीं, लेफ्ट विंग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ABVP से जुड़े लोगों ने स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट शेष कुमार और अन्य छात्रों के रूम में जाकर मारपीट की और दलित विरोधी नारे लगाए. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे JNU के डेमोक्रेटिक ताने-बाने पर हमला बताया. AISA ने एक बयान जारी कर कहा कि ABVP के गुंडों ने स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट को पीटा, मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स के साथ गाली-गलौज की और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डाली.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, इस घटना के बाद JNU प्रशासन ने दोनों पक्षों से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही कैंपस में शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. JNU प्रशासन ने स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन से अपील की है कि वे चुनाव प्रोसेस शांति से पूरा करें. कैंपस में हिंसा की घटना के बाद अलग-अलग स्टूडेंट ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया और JNU में जल्द डेमोक्रेटिक चुनाव कराने की मांग की.