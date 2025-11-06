JNU छात्र संघ इलेक्शन में हफ़सा बुखारी और समस्तीपुर के असलम ने जीता काउंसलर का चुनाव

JNU students Union Election 2025 Result: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्र संघ चुनाव में बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर के दृष्टिबाधित छात्र मोहम्मद असलम और हफ़सा बुखारी नाम की एक छात्रा में पार्षद का चुनाव जीत लिया है. अभी शेष पदों पर नतीजे आना बाकी है.
Trending Photos
JNU students Union Election 2025 Result: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्र संघ चुनाव की वोटिंग जारी है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, इस बार वाम दलों को फायदा मिलने की सम्भावनाएं दिख रही है. 4 नवंबर को हुए इन चुनावों में छात्रों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के साथ-साथ विभिन्न संकाय पार्षद पदों के लिए अपने वोट डाले हैं. रुझानों के मुताबिक, लंबे अरसे के बाद एकजुट हुए एसएफआई, आइसा और डीएसएफ जैसे दलों वाले वामपंथी गठबंधन ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों पर बढ़त बनाई थी. शाम तक सभी परिणाम घोषित कर दिए जायेंगे. अभी काउंसलर के नतीजे सामने आ चुके हैं. इनमें दृष्टिबाधित छात्र असलम आलम और छात्रा हफ़सा बुखारी ने जीत दर्ज की है.
असलम बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर के निवासी हैं. असलम फ़िलहाल जेएनयू (JNU) में पीएचडी स्कॉलर हैं, और लगातार छात्रों के हक़, नीतिगत नाइंसाफी, और भारत व जेएनयू की लोकतांत्रिक भावना के लिए जद्दो जेहद कर रहे हैं. वह फिलिस्तीन की आज़ादी के कट्टर हिमायती हैं, और इज़राइल द्वारा किए जा रहे जुल्म- ज्यादती के खिलाफ कई विरोध-प्रदर्शनों का हिस्सा रह चुके हैं. मोहम्मद असलम अब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से काउंसलर पद की जिम्मेदारी निभाएंगे. वह प्रतिरोध, शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं.
कामरेड असलम बचपन से इन्साफ के लिए लड़ने का जज़्बा रखने वाले और शिक्षा से क्रांति लाने के हिमायती हैं.
2007 में उन्होंने इस सपने के साथ पढाई शुरू की थी कि इल्म इंसानों की ज़िंदगी बदल सकती है. दृष्टिबाधित होने के बावजूद असलम की सफ़र बेहद प्रेरणादायक रहा है. रांची में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से मुलाक़ात से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने तक, असलम ने हर कदम पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का साथ दिया है.
इससे पहले पांडिचेरी विश्वविद्यालय में भी उनका संघर्ष जारी था. वहां उन्होंने प्रशासनिक दबाव के खिलाफ आंदोलन की रहनुमाई की थी.
मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam