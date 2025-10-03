JNU: रावण पर उमर खालिद और शरजील इमाम का पोस्टर; भारी हंगामा, ABVP पर संगीन इल्जाम

JNU Ruckus: जेएनयू में रावण पर उमर खालिद और शरजील इमाम के पोस्टर लगाने पर भारी विवाद हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्ट संगठनों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के तथाकथित धार्मिक जुलूस में उकसावे वाले नारे लगाए जा रहे थ.
JNU Ruckus: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) कैंपस में गुरुवार को दशहरे के दिन ‘विसर्जन शोभायात्रा’ के दौरान दो छात्र समूहों के बीच झगड़ा हो गया. इस हंगामा के पीछे की वजह रावण पर उमर खालिद और शरजील इमाम का पोस्टर लगाना था.
जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) चीफ नितीश कुमार ने बताया कि सुबह से ही हमारे ग्रुप में एक पोस्ट फैलाया गया, जिसमें दिख रहा था कि रावण के साथ उमर खालिद, शरजील इमाम और दूसरे लोगों की तस्वीरें लगी हैं. वह उन्हें (उमर खालिद) बतौर रावण दिखाकर दहन करना चाहते थे. हमने रज़िस्ट करते हिए इसका विरोध किया.
उन्होंने आरोप लगाया कि आज 2 अक्टूबर है और इस दिन महात्मा गांधी को मारने वाले का पुल्ता दहन करना चाहिए. लेकिन, ये लोग उसका पुत्ला दहन कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को बचाने की कोशिश की थी.
नितीश ने आरोप लगाया कि हम इसके खिलाफ विरोध कर रहे थे. इस दौरान एबीवीपी ने डीजे को वहां रोक कर खूब नारेबाजी की. इस दौरान बुल्डोजर जल्टिस और अलग-अलग तरह के गाने चले. इसके साथ ही धार्मिक नारे भी लगाए गए.
ABVP ने आरोप लगाया कि लेफ्ट संगठनों—AISA, SFI और DSF ने शाम करीब 7 बजे विसर्जन जुलूस पर हमला किया. ABVP ने दावा किया कि पत्थरबाजी में कई छात्र-छात्राएं घायल हुए और उन्हें गालियां दी गईं.
उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, उन पर आरोप है कि वे 2020 के दिल्ली दंगों के 'मास्टरमाइंड' थे. हालांकि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. ये हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच हुई थी.