Jobat Rape Case: कब्रिस्तान में नहीं देंगे आरोपियों को जगह, मुसलमानों का बड़ा फैसला

Jobat Rape Case: मध्य प्रदेश के जोबट में नाबालिग बच्ची के रेप के मामले में मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान समाज ने आरोपियों के सामाजिक बहिष्कार की बात की. मुस्लिम समाज के काज़ी सैय्यद अमीरुल हसन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस्लाम में इस संगीन जुर्म के लिए कड़ा सज़ा का प्रावधान है. ऐसे अपराधों के लिए कोड़े मारना और शादीशुदा शख्स के लिए मौत तक की सज़ा है, जिसमें पत्थरों से मारकर आरोपियों को मारा जाता है.

जो सज़ा मिलेगी वह पूरा समाज करेगा कबूल

इस दौरान उन्होंने कहा कि आरोपियों को जो भी संविधान के अनुसार सज़ा दी जाएगी उसे पूरा समाज कबूल करेगा. यह मीटिंग शुक्रवार को नमाज के बाद हुई थी. जिसमें मुस्लिम समाज ने अहम फैसला लिया और आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही. इसके साथ ही उन नौजवानों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की बात कही जो नशे की लत में हैं, जुआ खेलते हैं या नई पीढ़ी को गलत राह पर धकेलने का काम कर रहे हैं.

कब्रिस्तान में नहीं मिलेगी जगह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम समाज ने फैसला किया है कि मुस्लिम समाज ऐसे हरकत करने वालों को कब्रिस्तान में जगह नहीं देगा. सैय्यद अमीरुल हसन ने कहा कि इस मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई करे, पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर-ए-काजी के अलावा इलाके के कई बड़े लोग शामिल थे.

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में जोबट निवासी अहमद शेख, अमजद खत्री और इमरान पिता याकूब पर आरोपियों है. मजदूरी करने आई इस लड़की को इन लोगों ने पहले अपने मकान पर बुलाया. इल्जाम है कि इन लोगों ने उसका धर्म बदलने की कोशिश की और शादी करने का दबाव बनाया. लड़की ने मना किया तो इन लोगों ने उसे मारा पीटा और इमरान ने उसका दुष्कर्म किया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.