Zee SalaamIndian Muslim

मुस्लिम नौजवान ने की क्रिश्चियन औरत की इच्छा पूरी, मौत के बाद किया हिंदू रीति से संस्कार

Interfaith Harmony Story Rajasthan: जोधपुर में यूक्रेन महिला कैथरीना की मौत के बाद इंसानियत की एक शानदार मिसाल देखने को मिली. जब स्थानीय थाना प्रभावी ने एक मुस्लिम नौजवान के साथ मिलकर मृतका की इच्छा मुताबिक हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया. इंसानियत की सुंदर और अद्भुत घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:31 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Jodhpur News Today: राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने साबित कर दिया कि जब बात इंसानियत की हो, तो न मजहब देखा जाता है, न जाति. एक यूक्रेनी औरत, जो क्रिश्चियन होने के बावजूद हिंदू संस्कृति को चाहने वाली और उनकी मौत के बाद अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी एक मुस्लिम नौजवान ने निभाई. यह तस्वीर सांप्रदायिक सद्भाव, सदाचार और नैतिक आदर्श की सच्ची पहचान है, वह भी ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को हिंदूवादी संगठन देशभर में मजहब की बुनियाद पर निशाना बना रहे हैं.

राजस्थान के जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 21 में रहने आई यूक्रेन की 58 साल की कैथरीना की तीन दिन पहले अचानक मौत हो गई थी. कैथरीना तीसरी बार भारत आई थीं और इस बार वे अपने हिंदू मित्र गौरव माथुर से मिलने आई थीं. भारतीय संस्कृति और उसकी विविधता ने उन्हें हमेशा आकर्षित किया और वे यहां के इंसानी रिश्तों से गहराई से प्रभावित थीं.

हालांकि, कैथरीना की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था. ऐसे में मौत के बाद पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक किया जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि इस अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय मुस्लिम समाज के छोटू खान निभा रहे हैं, जो पूरे विधि-विधान के साथ हिंदू पद्धति मुताबिक अंतिम संस्कार पूरा कराया. उनकी यह भूमिका क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे एक अद्भुत सौहार्द की मिसाल मान रहे हैं.

थाना प्रभारी ईश्वर चंद्र पारीक ने शुरुआत से ही मामले को संवेदनशीलता के साथ संभाला. उन्होंने एंबेसी और मृतका के परिजनों से संपर्क बनाए रखते हुए सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कराईं. प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि अंतिम संस्कार में किसी तरह की बाधा न आए और पूरी गरिमा के साथ संस्कार किए जाएं. संस्कार के बाद कैथरीना की अस्थियों को विधिवत और सम्मानपूर्वक यूक्रेन भेजा जाएगा ताकि उनके परिवारजन भी अंतिम विदाई की रस्म निभा सकें.

