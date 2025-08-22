असम में मुस्लिम पर बुलडोजर एक्शन से उबाल; JUH ने की राष्ट्रपति-CJI से अपील- 'CM हिमंता को करें बर्खास्त'

Assam News Today: हालिया दिनों हिमंता बिस्वा सरमा सरकार पर असम के कई इलाकों में मुस्लिम समुदाय के घरों पर एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई करने के आरोप लगा रहे हैं. हिमंता सरकार के इस कार्रवाई की देश-विदेश के साथ मानवाधिकार संगठनों के साथ मुस्लिम संगठनों ने पुरजोर विरोध किया. वहीं, अब असम में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हमलों और अत्याचारों को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद ने कड़ा रुख अपनाया है.

बुधवार (20 अगस्त) को आयोजित ऑनलाइन बैठक में कार्यकारी समिति के सदस्यों ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर हेट स्पीच और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए.

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को बर्खास्त करने की मांग

जमीयत उलेमा-ए-हिंद असम स्टेट के उपाध्यक्ष मौलाना जाहिद अहमद कासमी ने आरोप लगाया कि "असम के मुख्यमंत्री सिर्फ एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, जिसकी जमीयत उलेमा-ए-हिंद कड़ी निंदा करती है." उन्होंने कहा कि पूरी जमीयत उलेमा-ए-हिंद असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एकजुट है और लगातार आवाज उठाएगी.

बैठक में देशभर से जमीयत उलेमा-ए-हिंदके सदस्यों ने हिस्सा लिया. इस मीटिंग में असम की मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा हुई. मीटिंग में कार्यकारी समिति ने देश की संवैधानिक संस्थाओं विशेषकर भारत की राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग की कि असम के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज किए जाएं.

'असम में ढहा दिए गए मुस्लिमों के घर '

गौरतलब हो कि असम में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है. अलग-अलग इलाकों में सैकड़ों घरों और दो मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है. स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इस कार्रवाई का निशाना खास तौर पर एक ही समुदाय को बनाया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, अब तक लगभग 1,155 घर तोड़े जा चुके हैं. इनमें जापोरीगुड़ी में 309, नेघरिबिल में 146 और हसीलाबिल में 700 घर शामिल हैं. इसके अलावा दो मस्जिदें, एक जापोरीगुड़ी और दूसरी नेघरिबिल में ढहाई गई हैं. हालांकि, इन आंकड़ों की अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है.

सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने के तहत की जा रही है. वहीं, स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें कोई वैधानिक नोटिस नहीं दिया गया और अचानक बुलडोजर चलाकर घर उजाड़ दिए गए. दूसरी तरफ अलग-अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ जमीन खाली कराना नहीं बल्कि एक विशेष समुदाय को डराने की साजिश है.

ये भी पढ़ें: अलीगढ़ में मुस्लिम नौजवान को बहुसंख्यक समुदाय के दबंगों ने पीटा; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा