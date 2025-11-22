अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आजम खान तक…मदनी बोले- 'सरकार कर रही मुसलमानों का दमन'

Maulana Arshad Madani on Muslim Discrimination: मौलाना अरशद मदनी के बयान ने भारत में मुस्लिम समुदाय के प्रति बढ़ते अविश्वास, सरकारी दमन और भेदभाव के आरोपों पर नई बहस छेड़ दी है. अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई और आजम खान का उदाहरण देकर उन्होंने सरकार की नीतियों को मुसलमानों के लिए दमनकारी बताया है. जानें क्या कुछ कहा?
Uttar Pradesh News Today: जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार (22 नवंबर) को मुसलमानों के सामने मौजूद चुनौतियों और सरकार के जरिये किए जा रहे भेदभाव चिंता जताई. उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है. मौलाना अरशद मदनी ने आजम खान और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर की गई सरकारी कार्रवाई की जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दमन तेज हो चुका है.
मौलाना अरशद मदनी ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के बड़े शहरों में शामिल न्यूयॉर्क और लंदन में मुस्लिम मूल के लोग मेयर बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि "जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में मेयर बनते हैं, सादिक खान लंदन में मेयर बनते हैं, लेकिन भारत में मुसलमानों की हालत ऐसी है कि उन्हें यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बनने दिया जाता. अगर कोई बन भी जाता है, तो उसे जेल भेज दिया जाता है. जैसा कि आजम खान के साथ हुआ."
इस मौके पर मौलाना अरशद मदनी ने दक्षिणपंथी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां इस दिशा में काम कर रही हैं कि मुसलमान कभी सिर न उठा सकें. मौलाना मदनी ने कहा कि जिस तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उससे यह धारणा और मजबूती से उभरती है.
अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर आरोप और कार्रवाई
अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने जव्वाद सिद्दीकी के खिलाफ कथित अवैध फंडिंग, धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता दावों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है.
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में शामिल चार मुख्य आरोपी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बताए गए थे. इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी. इनमें से डॉ. उमर नबी ने यह हमला अंजाम दिया था. जिसकी एक वीडियो भी सामने आई थी.
