"ओम नमः शिवाय" और "अल्लाहु अकबर" पर मौलाना अरशद मदनी ने आखिर क्या कहा? सुनकर लोग रह गए दंग

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार (18 जुलाई) को जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस प्रोग्राम में कई दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया, और बढ़ते फिर्का-वारियत को रोकने व भाईचारा कायम करने समेत दीगर अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की.
इस प्रोग्राम में खिताब करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश में नफरत और आग फैलाने की सियासत किसी के हक में नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मुल्क की असली ताकत आपसी मोहब्बत, अमन और भाईचारा है, जिसे हर हाल में बरकरार रखना होगा.
मौलाना मदनी ने कहा कि आजादी की जंग में मुसलमानों और उलेमा ने भी अहम किरदार निभाया था. उन्होंने कहा कि देश की आजादी किसी एक तबके की नहीं, बल्कि सभी लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है. इसलिए किसी भी समुदाय के तावून को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
अपनी तकरीर में मौलाना मदनी ने मजहबी एकता का जिक्र करते हुए कहा कि "ओम नमः शिवाय" और "अल्लाहु अकबर" दोनों का मतलब यही है कि ईश्वर सबसे बड़ा है. उनके मुताबिक अलग-अलग मजहबों के तरीके भले अलग हों, लेकिन इंसानियत और एक ईश्वर पर यकीन का पैगाम सबमें मौजूद है.
मौलाना अरशद मदनी ने रामपुर की मशहूर जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई गड़बड़ी या कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन उसे ध्वस्त करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है. उनका कहना था कि कार्रवाई कानून के दायरे में और इंसाफ के साथ होनी चाहिए.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदर ने इल्जाम लगाया कि मुल्क में फिरकापरस्ती की सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है. उनके मुताबिक समाज को बांटने वाली सियासत से देश का नुकसान होगा और इससे आपसी भरोसा कमजोर पड़ेगा. इतना ही नहीं, मौलाना मदनी ने "एक देश, एक चुनाव" के मुद्दे को भी सियासी मामला बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे अहम मसलों पर व्यापक राय और संजीदगी से चर्चा जरूरी है, ताकि हर तबके की आवाज सुनी जा सके.
ज्ञानवापी मामले पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस विवाद का आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए. उनके मुताबिक इस तरह के संवेदनशील मसलों का हल आपसी बहस या बयानबाजी से नहीं, बल्कि अदालत के फैसले से निकलना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए विवाद खत्म हो सके.
लखनऊ के इस हिंदू-मुस्लिम एकता सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीर में अमन, भाईचारे और इंसाफ पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की तभी मुमकिन है, जब सभी लोग नफरत छोड़कर एक-दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेहाद के रास्ते पर चलें.