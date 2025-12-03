मौलाना महमूद मदनी का दक्षिणपंथियों पर तंज, कहा- 'इस्लाम से परेशानी है तो...'

Uttar Pradesh News Today: जमीयत-उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी इस समय अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. मौलाना महमूद मदनी ने मंगलवार (2 दिसंबर) को कहा कि देश के नागरिकों को जिहाद के सही अर्थ और इसे समझने का तरीका पता होना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि जिहाद कब और कैसे शुरू होता है, क्योंकि यह इस्लाम का एक पवित्र शब्द है और इसे गलत ढंग से परिभाषित करना मुनासिब नहीं है.

आईएएनएस से बातचीत में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अगर किसी को इस्लाम से परेशानी है तो वह इसे खुले तौर पर कहे, लेकिन इस्लाम की गलत व्याख्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि अगर कोई खुद को हिंदू या किसी अन्य धर्म का अनुयायी मानता है, तो उसे भी किसी अन्य धर्म पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाने वाले होते हैं और यह देश के लिए ठीक नहीं है.

मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद इस्लाम में एक सकारात्मक और पवित्र अवधारणा है. ऐसे लोग जो इसे हिंसा और आतंक से जोड़ते हैं, वे इसकी वास्तविकता को बिगाड़ते हैं, जबकि जिहाद का गलत इस्तेमाल करने वाले तत्व ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इस्लाम की छवि को खराब करते हैं. मौलाना मदनी से जब सियासी और मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इन विषयों की जानकारी नहीं रहती और न ही वे सियासी मामलों को जानने में रुचि रखते हैं. इसलिए वे यह नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोट बिखर रहे हैं या नहीं.

मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया कि उनकी तरजीह मजहब और समाज की सही समझ को बढ़ावा देना है, न कि सियासी समीकरणों पर टिप्पणी करना. लाल किले के पास हुए हालिया हमले पर बात करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि देश में अब तक जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, सभी की उन्होंने निंदा की है. उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से देश को नुकसान पहुंचता है और कई निर्दोषों की जान चली जाती है. इसके साथ ही इस्लाम के नाम पर समाज में गलत संदेश फैलता है. पहलगाम में हुए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस घटना में दो नुकसान हुए, एक तरफ लोगों की जान गई और दूसरी तरफ इस्लाम का नाम बदनाम हुआ. उन्होंने कहा कि ऐसे हमले करने वालों का वे दोहरा विरोध करते रहेंगे.

इस समय अपने बयानों को लेकर मौलाना महमूद मदनी दक्षिणपंथियों के निशाने पर हैं. मीडिया से बातचीत में मदनी ने यह भी कहा कि जब किसी ने उनसे जिहाद के वास्तविक अर्थ के बारे में पूछा तो जवाब देने वाले ने कहा कि आतंकवाद का अंत करना ही असली जिहाद है. मौलाना मदनी के मुताबिक, अगर इसे ही जिहाद कहा जाए तो वे और उनके साथी ही उस असली जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद का विरोध करना उनका कर्तव्य है.

देश की सियासत पर अपनी राय रखते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि भारत की सियासत से वे यह उम्मीद नहीं करते कि कोई ऐसा सियासी दल सामने आएगा जो सिर्फ मुसलमानों के हितों पर ही फोकस करे. उन्होंने कहा कि सियासत को सिर्फ मजहब के चश्मे से नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना से देखा जाना चाहिए. देश में कई बुनियादी समस्याएं मौजूद हैं जिनसे निपटना सियासत का असली मकसद होना चाहिए.

मौलाना मदनी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज भारत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ही नहीं बल्कि मानसिक प्रदूषण का भी सामना कर रहा है. उन्होंने कहा कि अगर सियासत इन बुनियादी समस्याओं पर ध्यान दे, तो देश आगे बढ़ सकता है. उनका मानना है कि देश की असली सियासत वहीं से शुरू होती है जहां आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर हो.

संचार साथी ऐप के मामले पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की. उन्होंने कहा कि संचार मंत्री खुद कह रहे हैं कि जिसे चाहें ऐप को डिलीट कर सकते हैं, ऐसे में यह मुद्दा अपने आप खत्म हो जाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही इस ऐप से जुड़ी नोटिफिकेशन को वापस ले लेगी. हालांकि, उन्होंने माना कि देश में निगरानी के लिए पहले से कई विकल्प मौजूद हैं, इसलिए इस तरह की नई व्यवस्था बनाना मुनासिब नहीं है. उन्होंने कहा कि यह गलत है और इसे लागू करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

