/बांकड़ा मस्जिद के समर्थन में बंगाल की 55 हजार मस्जिदों में एहतिजाज, नमाजियों ने बांधी काली पट्टी!

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West Bengal News Today: देश के कई रियासतों में तारीखी मस्जिदों को लेकर तनाजा गहराता जा रहा है. इसी बीच पश्चिम बंगाल की दारुल हुकूमत कोलकाता में शुक्रवार (17 जुलाई) को एक पुरानी मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर उस वक्त हंगामा खड़ा गया, जब बड़ी तादाद में नमाजियों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतिजाज दर्ज कराया.
मस्जिद तक पहुंच पर लगी पाबंदियों के खिलाफ यह एहतिजाज पश्चिम बंगाल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) के सदर सिद्दीकुल्लाह चौधरी की अपील पर किया गया. मसला उस मस्जिद का है जो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के अहाते में मौजूद है. बीते दिनों सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई और अब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
"बंगाल की 55 हजार मस्जिद में लोगों ने दर्ज कराया एहतिजाज"
जुमे के दिन मस्जिद के आसपास सुरक्षा इंतजामात काफी सख्त कर दिए गए थे. इंतजामिया को पहले से अंदेशा था कि मस्जिद को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल सकती है. इसी वजह से इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती किया गया था. हालांकि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से एहतिजाज पूरी तरह अमनपसंद और शांतिपूर्ण तरीके से किया गया.
इस मौके पर पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने अफसोस जताते हुए कहा कि यह भारत के लिए एक "काला दिन" है. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि बांकड़ा मस्जिद को बदनाम किया गया. चौधरी के मुताबिक "पश्चिम बंगाल की 55 हजार मस्जिदों में एक करोड़ लोगों ने जुमे की नमाज अदा की, और इस दौरान उन्होंने काली पट्टी बांधकर अपना एहतिजाज दर्ज कराया."
"मेरे बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया"
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के रियासती सदर सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि उन्हें इंतजामिया के रवैये से बहुत दुख पहुंचा है और बांकड़ा मस्जिद की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है. चौधरी ने वाजेह किया कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि यहां लाखों लोगों की भीड़ जमा होगी. उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया.
दरअसल, यह तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी की अगुवाई वाली शुभेंदु अधिकारी सरकार ने दमदम एयरपोर्ट (नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट) के कैंपस में मौजूद सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया. तनाजा बढ़ते देख रियासती हुकूमत और मुतअल्लिका महकमे का कहना है कि यह कदम सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है.
130 साल पुरानी है बांकड़ा मस्जिद
बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता होवाई अड्डे की बुनियाद 1924 में रखी गई थी, जबकि ये मस्जिद 1890 में तामीर हुई थी. उस वक्त ये इलाका मुत्तहिदा बंगाल का हिस्सा था और मस्जिद की तामीर गांव वालों के चंदे से की गई थी. एक जमाने में सातखीरा (जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है) और उसके आस-पास के गांव के लोग भी इस मस्जिद में नमाज अदा करने आया करते थे. इब्तिदा में इस मस्जिद का नाम गौरीपुर जामा मस्जिद था, हालांकि बाद में इसका नाम तब्दील करके बांकड़ा एयरपोर्ट मस्जिद कर दिया गया.