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बांकड़ा मस्जिद के समर्थन में बंगाल की 55 हजार मस्जिदों में एहतिजाज, नमाजियों ने बांधी काली पट्टी!

Kolkata Airport Bankra Mosque Controversy: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद बांकड़ा एयरपोर्ट मस्जिद का मामला तूल पकड़ने लगा है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के रियासती सदर की अगुवाई में लोगों ने पुरअम्न तरीके से एहतिजाज किया. JUH के सदर ने दावा किया कि जुमे की नमाज के दौरान रियासत की 55 हजार मस्जिदों में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से एहतिजाज दर्ज कराया. उन्होंने इसे मस्जिद को बचाने की मुहिम बताया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 17, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:19 PM IST
बांकड़ा मस्जिद के समर्थन में बंगाल की 55 हजार मस्जिदों में एहतिजाज, नमाजियों ने बांधी काली पट्टी!
Image Credit: JUH ने बांकड़ा मस्जिद के हिमायत में किया ऐहतिजाजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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