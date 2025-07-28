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पीतमपुरा केस ने पकड़ा तूल, JUH ने बीजेपी MLA करनैल सिंह के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

JUH on BJP MLA Karnail Singh: दिल्ली के पीतमपुरा और शकूर बस्ती मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद बड़ा कदम उठाया. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इलाके के एसीपी से मुलाकात कर विधायक करनैल सिंह पर भड़काऊ बयानों और अवैध डिमोलिशन कार्रवाई को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की. डेलीगेशन ने सबूत सौंपते हुए नमाजियों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 26, 2026, 12:10 AM IST

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पुलिस को ज्ञापन सौंपती JUH की टीम
पुलिस को ज्ञापन सौंपती JUH की टीम

Delhi News Today: दिल्ली के पीतमपुरा और शकूर बस्ती इलाके में हालिया कार्रवाई और बयानबाजी को लेकर माहौल गरमाता जा रहा है. एक तरफ जहां प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक संगठनों की चिंता भी सामने आ रही है. इसी बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) का एक डेलीगेशन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिला और पूरे मामले को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की.

जानकारी के मुताबिक, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के परामर्श पर और महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की अगुवाई में एक डेलीगेशन ने रानी बाग थाने में एसीपी मंगोलपुरी मुरारी लाल से मुलाकात की. इस बैठक में संबंधित थाने के एसएचओ भी मौजूद रहे.

डेलीगेशन ने पीतमपुरा और शकूर बस्ती स्थित रामलीला ग्राउंड के पास हुई हालिया घटना और डिमोलिशन की कार्रवाई पर चिंता जताई. साथ ही स्थानीय विधायक करनैल सिंह के कथित भड़काऊ बयानों और सरगर्मियों की कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस से तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. डेलीगेशन ने पुलिस अधिकारियों को वीडियो रिकॉर्डिंग, मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया कंटेंट जैसे कई सबूत भी सौंपे.

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ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया कि विधायक करनैल सिंह के जरिये यह दावा कि ढहाई गई संरचना मस्जिद या मदरसे का हिस्सा थी, पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक है. दस्तावेज में आरोप लगाया गया कि यह न तो मस्जिद का हिस्सा था और न ही मदरसे का, बल्कि इसे जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और अवाम को गुमराह करने के लिए गलत तरीके से पेश किया गया.

इस ज्ञापन में आगे कहा गया कि करनैल सिंह ने कथित तौर पर कानून को अपने हाथ में लेते हुए ढांचा गिराने की कार्रवाई की. साथ ही लगातार भड़काऊ और नफरती बयान दिए. इन बयानों और वीडियो को अलग-अलग मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, और खुद उनके फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर किया गया, जहां उन्होंने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया. एक वीडियो में करनैल सिंह के जरिये यह भी कहा गया कि क्षेत्र में न तो मदरसा चलने दिया जाएगा और न ही मस्जिद.

डेलीगेशन ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इससे इलाके में डर, तनाव और अस्थिरता का माहौल बन रहा है. ज्ञापन में इसे कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा बताया गया.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली पुलिस से मांग की कि विधायक करनैल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 153ए, 153बी, 295ए, 505 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही ढहाए गए ढांचे की प्रकृति और मालिकाना हक की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की भी मांग की गई. इसके अलावा मस्जिद में आने वाले नमाजियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कोई भी शख्स, चाहे वह किसी भी सियासी पद पर हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जरुरी है. इस ज्ञापन की कॉपियां दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई हैं.

JUH डेलीगेशन ने यह भी बताया कि वे पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस कमिश्नर और संबंधित सीनियर अधिकारियों के संपर्क में हैं. इससे क्षेत्र में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव को रोका जा सके और कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. इस डेलीगेशन में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कई सीनियर पदाधिकारी और स्थानीय जिम्मेदार लोग शामिल रहे, जिन्होंने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए शांतिपूर्ण समाधान और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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