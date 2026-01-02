जूही चावला भी हैं KKR की मालकिन, लेकिन गाली सिर्फ शाहरुख खान को, क्योंकि वो मुसलमान हैं!

Shah Rukh Khan Controversy: भारत के हिंदूवादी चरमपंथियों की तर्ज पर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हालिया दिनों इस्लामी कट्टरपंथियों ने चार अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग कर दी. इसको लेकर भारत में सभी तबकों में खासी नाराजगी देखने को मिली. हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदूओं के साथ भेदभाव और मॉब लिंचिंग की घटनाओं की कड़ी निंदा की. इस दौरान कई राज्यों में 'बांग्लादेशी' बताकर कई बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के साथ मारपीट की गई, जबकि बिहार में सुपौल के रहने वाले एक मजदूर की मधुबनी में मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई.

इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की लगी बोली के बाद बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए. हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बीच अपनी साख जमाने के लिए अलीगढ़ के एक स्वघोषित मुफ्ती ने शाहरुख खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया. दरअसल, इस बार IPL आक्शन में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के बायें हाथ के खब्बू तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 मेगा ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. यह उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये से 360 फीसदी ज्यादा कीमत है. ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और KKR के बीच तगड़ी बिडिंग हुई, जिसमें KKR ने आखिर में जीत हासिल की. मुस्तफिजुर अब IPL इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं.

इसकी खबर सामने आते ही बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की आड़ में शाहरुख खान, हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए. सोशल मीडिया समेत दूसरी जगहों पर KKR टीम के जरिये मुस्तफिजुर रहमान की खरीद पर शाहरुख खान को निशाना बनाए जाने और उनकी फिल्मों के बॉयकाट किए जाने की अपील का लोगों ने पुरजोर विरोध किया. आरोप है कि हिंदूवादी संगठन शाहरुख खान को महज उनके मजहब की वजह से निशाना बना रहे हैं.

वहीं, सीनियर जर्नलिस्ट भावना त्रिपाठी ने शाहरुख खान के विरोध पर नाराजगी का इजहार किया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को KKR की बजाय CSK की टीम खरीदती, तब भी क्या हिंदूवादी संगठन विरोध करते. क्या वह शाहरुख खान की तरह बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और सीएसके के मालिक एन. श्रीनिवासन का विरोध करते. भावना ने कहा कि अगर शाहरुख का विरोध हो रहा है, तो जूही चावला और जय मेहता का भी होना चाहिए. किसी को महज खान होने की वजह से निशाना बनाया जाना उचित नहीं है.

भावना त्रिपाठी का यह सवाल जायज भी है. जब IPL 2008 में शुरू के बाद से KKR सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी में से एक रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का मालिकाना हक Knight Riders Sports Private Limited के पास है. यह कंपनी साल 2008 में स्थापित की गई थी और इसका मालिकाना हक दो प्रमुख कंपनियों के बीच बंटा हुआ है.

कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी Red Chillies Entertainment की है, जिसके मालिक बॉलीवुड किंग शाहरुख खान हैं. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास केकेआर में 55 फीसदी शेयर हैं. वहीं, दूसरी बड़ी हिस्सेदारी Mehta Group के पास है, जिसके मालिक जय मेहता हैं. जय मेहता की बीवी और मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला भी केकेआर की सह-मालकिन के रूप में इस फ्रेंचाइजी से जुड़ी हुई हैं. मेहता ग्रुप के पास केकेआर में 45 फीसदी हिस्सेदारी है.

केकेआर को पहली बार 2008 के आईपीएल ऑक्शन में खरीदा गया था. उस समय इस फ्रेंचाइज़ी की बोली 75.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर में लगी थी, जो उस दौर में भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब 2.98 अरब रुपये (लगभग 298 करोड़ रुपये) थी. यह खरीदारी शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और जूही चावला- जय मेहता की शेयरिंग के मातह पूरी हुई थी.

अब सवाल यह उठता है कि जब KKR के मालिकों में शाहरुख खान के अलावा जय मेहता और जूही चावला भी शामिला हैं. IPL में खिलाड़ियों के आक्शन में BCCI के जरिये मालिकों को एक बजट दिया जाता है और उसी तय बजट में वह खिलाड़ियों को बिडिंग में खरीद सकते हैं. बिडिंग में टीमों की तरफ से खिलाड़ियों और टीम की एक कमेटी हिस्सा लेती है. इस बार भी KKR की एक्सपर्ट कमेटी ने ही मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा.

इसकी जानकारी सामने आते ही हिंदूवादी संगठनों के विरोध पर सवाल खड़ा होना लाजमी है. वह यह कि मुस्तफिजुर की डील के लिए सिर्फ शाहरुख का ही विरोध क्यों किया जा रहा है और देशभक्ति साबित करने के लिए सिर्फ उन्हीं को क्यों कहा जा रहा है. क्या जय मेहता और जूही चावला का बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने की वजह से इससे बरी हैं. हिंदूवादी संगठन और समुदाय विशेष के कथित मुफ्तियों के जरिये उनके खिलाफ विरोध और फतवा क्यों नहीं जारी किया जा रहा है.

