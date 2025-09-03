Bareilly: जुलूस-ए-मोहम्मदी में नहीं होगा डीजे के इस्तेमाल, उलेमा के बड़ा फैसला

Eid Milad Un Nabi: बरेली में जुलूस-ए-मोहम्मदी को लेकर जिला प्रशासन और जुलूस निकालने वाली संस्थाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमओ बिनश सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई. बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे.

जुलूस के दौरान खास इंतेजाम

जिलाधिकारी ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जुलूस के दौरान बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाएंगे. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी.

दो दिन निकाला जाएगा जुलूस

परंपरा के मुताबिक, पुराने शहर का जुलूस-ए-मोहम्मदी 4 सितंबर को और नए शहर का जुलूस 5 सितंबर को निकाला जाएगा. पुराने शहर में निकाले जाने वाले जुलूस के अगुआ और खानकाह हुसैनिया के सज्जादा नशीन हजरत हसन रजा खां नूरी ने बयान जारी कर कहा कि जुलूस के दौरान डीजे जैसी गैर-इस्लामी गतिविधियों से परहेज़ किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

डीजे का नहीं किया जाएगा इस्तेमाल

उन्होंने कहा कि डीजे का इस्तेमाल न सिर्फ गैर-इस्लामी है, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी हानिकारक है. उनकी जगह माइक का इस्तेमाल होना चाहिए. उन्होंने आयोजकों को निर्देश दिए कि जुलूस के दौरान अगर कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, तो उसे तुरंत रास्ता दिया जाए.

कलेक्ट्रेट की बैठक में दरगाह आला हज़रत के प्रतिनिधि हाजी जावेद ख़ान ने भी डीजे का मुद्दा उठाया, इस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा. बता दें, काफी वक्त से उलेमा डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगाने की गुहार लगाते आ रहे हैं. उनका कहना है कि ये काम गैर इस्लामी है और शरयत के खिलाफ है.