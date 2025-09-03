Bareilly: जुलूस-ए-मोहम्मदी में नहीं होगा डीजे के इस्तेमाल, उलेमा के बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2907159
Zee SalaamIndian Muslim

Bareilly: जुलूस-ए-मोहम्मदी में नहीं होगा डीजे के इस्तेमाल, उलेमा के बड़ा फैसला

Eid Milad Un Nabi: बरेली में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. उलेमा इकराम ने मिलकर ये फैसला लिया है. प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि डीजे का इस्तेमाल कोई हरगिज़ न करे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 03, 2025, 12:59 PM IST

Trending Photos

Bareilly: जुलूस-ए-मोहम्मदी में नहीं होगा डीजे के इस्तेमाल, उलेमा के बड़ा फैसला

Eid Milad Un Nabi: बरेली में जुलूस-ए-मोहम्मदी को लेकर जिला प्रशासन और जुलूस निकालने वाली संस्थाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमओ बिनश सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई. बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे.

जुलूस के दौरान खास इंतेजाम

जिलाधिकारी ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जुलूस के दौरान बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाएंगे. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी.

दो दिन निकाला जाएगा जुलूस

परंपरा के मुताबिक, पुराने शहर का जुलूस-ए-मोहम्मदी 4 सितंबर को और नए शहर का जुलूस 5 सितंबर को निकाला जाएगा. पुराने शहर में निकाले जाने वाले जुलूस के अगुआ और खानकाह हुसैनिया के सज्जादा नशीन हजरत हसन रजा खां नूरी ने बयान जारी कर कहा कि जुलूस के दौरान डीजे जैसी गैर-इस्लामी गतिविधियों से परहेज़ किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

डीजे का नहीं किया जाएगा इस्तेमाल

उन्होंने कहा कि डीजे का इस्तेमाल न सिर्फ गैर-इस्लामी है, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी हानिकारक है. उनकी जगह माइक का इस्तेमाल होना चाहिए. उन्होंने आयोजकों को निर्देश दिए कि जुलूस के दौरान अगर कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, तो उसे तुरंत रास्ता दिया जाए.

कलेक्ट्रेट की बैठक में दरगाह आला हज़रत के प्रतिनिधि हाजी जावेद ख़ान ने भी डीजे का मुद्दा उठाया, इस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा. बता दें, काफी वक्त से उलेमा डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगाने की गुहार लगाते आ रहे हैं. उनका कहना है कि ये काम गैर इस्लामी है और शरयत के खिलाफ है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

juloosjuloos e muhammadimuslim news

Trending news

juloos
Bareilly: जुलूस-ए-मोहम्मदी में नहीं होगा डीजे के इस्तेमाल, उलेमा के बड़ा फैसला
Balochistan news
आत्मघाती हमले से दहल उठाया बलूचिस्तान; BNP की रैली में सुसाइड अटैक,13 की मौत 40 घायल
Panjab Flood
पंजाब में बाढ़ से हजारों लोग बेघर; मुसीबत की घड़ी में जमीयत का बड़ा ऐलान, पहुचाएंगे
gaza
Gaza: 18000 छात्र और 972 टीचर्स की हत्या; इजराइल के जुल्म पर बड़ा खुलासा
war on gaza
कुछ भी कर लो हम देंगे फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा, इमैनुएल की नेतन्याहू को दो टूक
Yemen
Yemen में यूएन कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हूती? 19 को बनाया बंधक
Uttar Pradesh news
स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना पड़ा महंगा; 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
Shahnawaz Hussain on rahul gandhi
पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा पर भड़के शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना
Yemen Houthis Attack
Red Sea में हूती विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े जहाज पर किया हमला, मचा हड़कंप
Jamaat-e-Islami Hind on Umar Khalid
'लोकतंत्र के लिए खतरा...', उमर-शरजील को जमानत न मिलने पर भड़का मुस्लिम संगठन
;