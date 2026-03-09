जुनैद-नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर बेल पर रिहा, हीरो की तरह गांव में हुआ स्वागत

Cow Vigilante Monu Manesar: वर्ष 2023 में मोनू मानेसर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर जुनैद और नासिर को गाय के नाम पर बेरहमी से मारा और एक गाड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया. इस घटना को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मोनू मानेसर को इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया. लगभग दो वर्षों से मोनू मानेसर जेल में था, लेकिन उसे कोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद बीते शनिवार (7 मार्च) को वह भरतपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आया, जहां सैकड़ों लोग उसे रिसीव करने पहुंचे थे.

वहीं, जब मोनू मानेसर अपने गांव गुरुग्राम पहुंचा, तो गांव वालों ने उसका स्वागत फूल मालाओं से किया, मानों कोई हीरो जेल से रिहा हुआ हो. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे मोनू मानेसर बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर जेल से निकला और अपने समर्थकों के साथ सड़क मार्ग से पार्षद के पास पहुंचा. पुलिस ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को सुनवाई के लिए तारीख तय की थी.

कोर्ट ने मोनू मानेसर को बीते 5 मार्च को ही बेल दे दी थी और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, उसे शनिवार (7 मार्च) को कड़ी सुरक्षा के बीच बेल पर रिहा किया गया. मोनू मानेसर जैसे ही अपने गांव पहुंचा, वहां लोगों ने ढोल-नगाड़ों और फूलों की मालाओं से उसका स्वागत किया. बता दें कि यह वही मोनू मानेसर है, जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गौ तस्करी के शक में 35 वर्षीय जुनैद और उसके 27 साल के चचेरे भाई नासिर की हत्या की थी. इस मामले में अभी तक कोर्ट से सजा नहीं सुनाई गई. जुनैद और नासिर की हत्या के बाद उनके बच्चे अनाथ हो गए.

इससे पहले 12 अगस्त, 2023 को मोनू को गुरुग्राम पुलिस ने पटौदी फायरिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. साथ ही मोनू मानेसर को नूह दंगों के दौरान भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था. हालांकि गुरुग्राम कोर्ट ने उसे दोनों मामलों में उसे जमानत दे दी थी.