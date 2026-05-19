बस इतनी-सी आज़ादी; UP CM योगी के बयान पर, नहीं बोल पाए केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू !

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजीजू ने मंगलवार को दिल्ली में देश के सभी राज्यों के अल्पसंख्यक मंत्रालयों के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी. इसमें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी, तेलंगाना के अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद अजीजुद्दीन, बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान समेत कई राज्यों के अल्पसंख्यक मंत्री पहुंचे थे. सभी ने माइनॉरिटी की सबसे बड़ी दिक्कत के तौर पर एजुकेशन की कमी की तरफ ध्यान दिलाया है कि सरकार माइनॉरिटी के एजुकेशन को नजर अंदाज कर रही है.

इस वक़्त देश में माइनॉरिटी की दूसरी सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी की है. देश भर में लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो काफी डरावनी है. माइनॉरिटी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है. अगर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा. अगर आप मजबूत भारत बनाना चाहते हैं, तो आपको अल्पसंख्यक समुदाय को आगे बढ़ना होगा. माइनॉरिटी की सिक्योरिटी और एजुकेशन अगर अच्छी रही तो हम देश की तरक्की में और अपना योगदान दे सकते हैं.

इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया, जिसमें उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में धमकी के लहजे में कहा था कि खुले में नमाज़ किसी को नहीं पढने देंगे. जो सीधे से समझ जाएगा, वो ठीक है; जो नहीं समझेगा, उसका बरेली वाला हाल करेंगे. एक चुने हुए जन प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे आदमी को इस तरह की भाषा को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किये हैं.

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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने योगी के इस तरह के बयान के सवाल पर कहा कि चाहे हम नेता हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, या कोई और, हर भारतीय को ऐसा तनाव पैदा करने से बचना चाहिए जिससे आपसी सद्भाव और साथ रहने में रुकावट आए. हम सभी एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, लेकिन बिना किसी छूट के सभी को कानून का पालन करना चाहिए; कानून सभी पर बराबर लागू होता है."

बंगाल में पुजारी और इमाम के वेतन बंद कर दिए गए हैं, इस मसले पर भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है. इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता.

यानी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू एक राज्य सरकार के मामले में कुछ नहीं कह सकते. मुसलमानों की सुरक्षा पर कुछ नहीं कह सकते हैं. उनके संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे हमले पर कुछ नहीं कह सकते हैं. लेकिन फिर भी वो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं. किरेन रिजिजू ने पत्रकारों के सवालों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया. कूटनीतिक जवाब देकर वो निकल गए.

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