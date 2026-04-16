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Zee SalaamIndian Muslimमुसलमानों पर विवादित बयान देने वाले जस्टिस शेखर कुमार रिटायर, इलाहाबाद HC की फुल बेंच ने दी विदाई

मुसलमानों पर विवादित बयान देने वाले जस्टिस शेखर कुमार रिटायर, इलाहाबाद HC की फुल बेंच ने दी विदाई

Allahabad HC Controversial Judge Shekhar Kumar Retirement: इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव, मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान को लेकर विवादों में रहे और अब रिटायर हो गए हैं. उनके भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लंबित है, जिससे मामला अब भी चर्चा में बना हुआ है. रिटायरमेंट होने बाद बीते डेढ़ सालों में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 16, 2026, 09:10 AM IST

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रिटायर्ड जज शेखर कुमार यादव (फाइल फोटो)
रिटायर्ड जज शेखर कुमार यादव (फाइल फोटो)

Allahabad High Court News: न्याय की कुर्सी पर बैठे लोगों से संतुलन और निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब उसी पद से किसी धर्म विशेष को लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान सामने आएं, तो सवाल उठना तय है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा, जिनके बयान ने देशभर में बहस छेड़ दी थी और अब उनके रिटायरमेंट होने के साथ यह मुद्दा फिर चर्चा में है.

बीते साल विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक प्रोग्राम में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक धर्म विशेष को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कही थीं. इस भाषण को लेकर काफी आलोचना हुई थी. मामला इतना बढ़ा कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया. इतना ही नहीं, उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया, जिसकी कार्यवाही पिछले एक साल से ज्यादा समय से अटकी पड़ी है.

वहीं, अब जस्टिस शेखर कुमार यादव बुधवार (15 अप्रैल) को रिटायर हो गए. बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, उन्हें 12 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था और 26 मार्च 2021 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया. विवादित शेखर कुमार यादव को रिटायरमेंट के मौके पर हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक में विदाई दी गई. 

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यह पूरा विवाद साल 2024 में 8 दिसंबर को इलाहाबाद में आयोजित एक प्रोग्राम से जुड़ा है, जिसे दक्षिणपंथी संगठन VHP के काशी प्रांत के विधिक प्रकोष्ठ और हाई कोर्ट इकाई ने आयोजित किया था. यह प्रोग्राम हाई कोर्ट के पुस्तकालय भवन में हुआ था, जिसमें वक्फ बोर्ड कानून और धर्मांतरण जैसे विषयों पर चर्चा की जानी थी. इसी प्रोग्राम में जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता (UCC) की जरुर पर भी अपने विचार रखे थे.

अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका मकसद अलग-अलग धर्मों के आधार पर चल रही अलग कानूनी व्यवस्थाओं को खत्म करना है. शेखर कुमार यादव के मुताबिक, इससे सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा और कानूनों में एक समानता आएगी.

हालांकि, इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए, जिन पर विवाद खड़ा हो गया. शेखर कुमार यादव ने कहा था कि हिंदू, मुसलमानों से उनकी संस्कृति अपनाने की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उसकी बेअदबी न की जाए. उन्होंने कई बीवीयां रखने, तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब ये चीजें नहीं चलेंगी. इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों के लिए विवादास्पद शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देश के लिए घातक तक बता दिया.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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