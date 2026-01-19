दहल उठा तालिबाना का सबसे सुरक्षित किला, काबुल बम ब्लास्ट में कई लोगों की दर्दनाक मौत

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदहल उठा तालिबाना का सबसे सुरक्षित किला, काबुल बम ब्लास्ट में कई लोगों की दर्दनाक मौत

Kabul Blast Case: काबुल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर-ए-नवा इलाके में होटल के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है. दो चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद तालिबान ने जांच शुरू कर दी है, अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:48 PM IST

Afghanistan News: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सोमवार (19 जनवरी) को एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जब शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में जोरदार धमाका हुआ. इस विस्फोट में कई लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की सूचना है. यह धमाका काबुल के शहर-ए-नवा इलाके में हुआ, जिसे आम तौर पर काफी सुरक्षित और हाई-सिक्योरिटी जोन माना जाता है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी इसकी आवाज साफ सुनी. तालिबानी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सोमवार को काबुल के शहर-ए-नवा इलाके में हुए धमाके में कई लोग हताहत हुए हैं. काबुल में तालिबान पुलिस कमांड के प्रवक्ता खालिद जादरान ने जानकारी दी कि यह धमाका गुलफरोशी गली में स्थित एक होटल में हुआ. उन्होंने बताया कि अभी हताहतों की संख्या और उनकी हालत को लेकर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और इसके लिए जांच जारी है.

घटना के बाद काबुल के कई निवासियों ने बताया कि उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी. मीडिया आउटलेट अफगानिस्तान इंटरनेशनल के साथ साझा की गई तस्वीरों में घटनास्थल से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में जमीन पर घायल लोग पड़े दिखाई दे रहे हैं और कई नागरिक डर के मारे घटनास्थल से भागते हुए दिख रहे हैं.

वहीं, अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, इस धमाके में कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी, क्योंकि अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और जांच जारी है.

इस बीच चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक होटल कर्मचारी के हवाले से बताया कि इस धमाके में दो चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. एजेंसी ने यह भी खबर दी कि इस घटना में एक अफगान सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है. हालांकि, अभी तक किसी भी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है.

अफगानिस्तान में इससे पहले जो भी बड़े हमले हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी अक्सर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ग्रुप की स्थानीय शाखा लेती रही है. हालांकि, इस ताजा धमाके को लेकर अभी तक किसी भी समूह की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

गौरतलब है कि तालिबान साल 2021 से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है. सत्ता संभालने के बाद तालिबान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसने देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और बड़े शहरों में हालात पहले से ज्यादा सुरक्षित हुए हैं. इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि अब भी सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं.

जिस इलाके में यह धमाका हुआ, यानी शहर-ए-नवा, उसे काबुल के सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है. यह इलाका खास तौर पर विदेशियों का घर माना जाता है. यहां कई विदेशी नागरिक रहते हैं और इस इलाके में बड़ी-बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूतावास भी स्थित हैं. आम तौर पर यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं, इसी वजह से इस इलाके में धमाके की खबर ने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया है.

धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें की गईं और सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया. फिलहाल, तालिबानी प्रशासन की ओर से कहा गया है कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है और हताहतों की सही संख्या का पता लगाने के लिए काम जारी है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे इस घटना से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Afghanistan News Newskabul newsmuslim world news

